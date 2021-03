Basket Serie A2 femminile – San Giorgio alla riscossa. Borghi: “Con l’Albino non possiamo sbagliare”

SAN GIORGIO Dopo un lungo periodo senza partite, la MantovAgricoltura è tornata in campo sabato scorso a Milano e, forse un po’ arrugginita, ha rimediato una sconfitta che lascia un po’ di amaro in bocca. Nella prima metà del match, infatti, le ragazze di Massimo Borghi sembravano poter disporre dell’avversario a loro piacimento e all’intervallo, infatti, erano avanti di 9 punti. Nel secondo tempo, però, la musica è cambiata, il Sanga si è rifatto sotto e ha ribaltato il risultato nell’ultimo quarto, concedendo alle sangiorgine appena 7 punti.

E’ una sconfitta che brucia, dicevamo, anche perchè ora la squadra virgiliana è costretta a vincere a tutti i costi la prossima gara contro l’Albino, in programma sabato sera al PalaDlf (ore 21), per restare aggrappata all’ottava posizione. Chiudere tra le prime otto la stagione regolare significa poter disputare i play off ed evitare i play out. L’Albino, ora terzultimo con 12 punti, arriva da un turno di riposo forzato visto che non ha giocato il confronto casalingo con Carugate. Per quanto riguarda le altre gare della 25ª giornata, domani va in scena l’anticipo tra la capolista Crema e il San Martino di Lupari, mentre è stata rinviata Castelnuovo Scrivia-Sanga Milano.

«Contro Albino non possiamo sbagliare – afferma sicuro coach Borghi – è una partita di vitale importanza per quanto ci riguarda se vogliamo puntare all’ottavo posto. Ed è una partita che la squadra deve affrontare con il giusto spirito, anche per cancellare la sconfitta dell’andata a Torre Boldone. Alla nostra classifica mancano proprio i punti persi all’andata contro le bergamasche e l’Alperia Bolzano, quindi dobbiamo rifarci sabato».

Per quanto riguarda la gara di sabato a Milano, Borghi archivia la sconfitta con un pizzico di rammarico. «Potevamo anche vincere – dice – la squadra è partita bene ed è stata a lungo in vantaggio, poi si è disunita nel secondo tempo e nel finale punto a punto non siamo riusciti ad essere lucidi. Forse abbiamo risentito del fatto che non giocavamo una partita di campionato da molto tempo. Ma ora è inutile recriminare, non resta che prendere atto del risultato e preparare al meglio il prossimo impegno con l’Albino. Come dicevo, è una gara di fondamentale importanza, da giocare con la testa e le giuste motivazioni. Centrare la vittoria è indispensabile in chiave ottava posizione».