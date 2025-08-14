Calcio dilettanti, le amichevoli – In campo Castiglione, Poggese, Governolese. E c’è il derby tra Porto e Asola

Mantova Giornata intensa di calcio estivo delle mantovane, con ben cinque squadre impegnate oggi in test amichevoli, distribuiti dalla mattina fino alla sera, utili a misurare gambe, condizione e schemi di gioco in vista della nuova stagione.

Si parte presto, alle 10, con la Governolese di mister Luca De Martino impegnata contro l’Oppeano, formazione veronese guidata da Paolo Corghi. «Per quanto ci riguarda – spiega il direttore sportivo dei rossoblù Rudy Tavernelli – è un allenamento che cercheremo di disputare col massimo dell’impegno, così come la squadra sta facendo in tutte le sedute di preparazione. I nostri ragazzi meritano un plauso per la dedizione che stanno dimostrando nel lavoro quotidiano». Unico assente di giornata per la compagine dei Pirati sarà Sogliani.

Un’ora più tardi, alle 11, scende in campo il Castiglione di Sergio Volpi, che al Centro Sportivo “Achille e Cesare Bortolotti” di Zingonia (Bergamo) affronta l’Atalanta Under 18. Un test di prestigio e di difficoltà elevata. «Mi attendo dalla squadra – commenta il tecnico dei mastini Sergio Volpi – una conferma dopo la buona prova con il Pro Palazzolo. Dobbiamo dimostrare di saper tenere bene il campo e, soprattutto, evitare di commettere errori il più possibile. Partite così servono a crescere e a capire dove migliorare, per alzare progressivamente il livello».

Nel pomeriggio, alle 17.30, tocca al derby Porto-Asola. «Abbiamo lavorato sodo in questa fase di preparazione – afferma l’allenatore dei biancazzurri Marco Fantini –. Non saremo al completo, e giocare di pomeriggio significa anche fare i conti con il caldo, ma resta un test importante per proseguire sui concetti che stiamo affinando». Tra i portuensi mancheranno, tra gli altri, Croci, Guarnieri e Bernardi. Sul fronte Asola, il presidente Massimo Tozzo chiarisce: «Per noi l’obiettivo principale è che nessuno si faccia male. I ragazzi di mister Alessandro Cobelli hanno lavorato molto, questa è la prima vera sgambata ed è utile per capire a che punto siamo con la preparazione». Chiuderà la maratona calcistica la sfida serale, con inizio alle 20.15, la Poggese di Marco Goldoni, che al proprio campo ospiterà il Rolo, formazione di Eccellenza del Crer. «Da questa amichevole – spiega Goldoni – mi aspetto un miglioramento tecnico-tattico generale e di poter mettere qualche minuto in più nelle gambe dei singoli. È un passaggio importante per arrivare pronti alle gare ufficiali». Per i biancazzurri, l’organico al completo in vista di questo test.