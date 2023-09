Calcio Promozione – UnionMarmi colpito a freddo dall’Orsa (0-1)

MARMIROLO Seconda sconfitta interna consecutiva per l’Union Marmirolo, ancora col minimo scarto. Stavolta ha più da recriminare rispetto alla prima partita, ma la sostanza non cambia. Parecchia sfortuna, un po’ di imprecisione e una prima frazione di gioco sottotono non hanno permesso alla squadra neroverde di agguantare almeno il pari che sarebbe stato più che meritato.

Il primo tempo si apre con l’Orsa in avanti e al 7’ concretizza la supremazia di questa prima fase di gioco: azione insistita sulla fascia sinistra e traversone su cui si avventa Ghidinelli che, in sospetto fuorigioco, ribadisce in rete di testa da dentro l’area piccola. Sarà, questo, il gol decisivo. Pronta risposta del Rullo: al 13’ Dentale impegna severamente Paderno con una staffilata da fuori area. Al 20’ bella combinazione Farè-Cinti e traversone per Rigon che calcia a rete con la difesa ospite che si salva con grande affanno. Un colpo di testa pericoloso di Baccanelli, al 30’, chiude di fatto la prima frazione.

L’Union parte decisa nella ripresa, soprattutto col neo entrato Buxton che mette più volte in difficoltà la difesa bresciana. Al 50’ l’attaccante propizia una punizione dal limite calciata molto bene da Bellini, sulla quale risponde Paderno con una grande parata. Al 65’ si rivede in avanti l’Orsa con Baccanelli che impegna Errera. Al 67’ Battaioli libera Rigon che calcia in diagonale: para ancora Paderno. Lo stesso Battaioli, al 75’, mette in mezzo dalla destra per Bellini che calcia prontamente, ma la conclusione viene ribattuta fortunosamente dalla difesa bresciana. Al 90’, in rapida successione, due episodi molto contestati dall’Union. Lancio per Buxton che fugge verso la porta avversaria ma, sulla linea dell’area di rigore, viene atterrato. L’arbitro, contestato per la mancata espulsione per fallo da ultimo uomo, si limita a concedere la punizione dal limite. Della quale si incarica ancora Bellini, che vede respinto il proprio tiro da un netto fallo di mano di un componente della barriera. La mancata concessione del rigore scatena grandi proteste da parte della squadra di casa. La partita si chiude col mischione del successivo calcio d’angolo e con tanta amarezza per l’Union Marmirolo.

RISULTATI 2° GIORNATA

Asola-Lodrino 2-2

Borgosatollo-San Pancrazio 0-0

Union Team Marmirolo-Orsa Iseo 0-1

Rezzato Dor-La Sportiva Ome 2-1

Sported Maris-Cellatica 1-1

Sporting Brescia-Cividatese 1-2

Vighenzi-Suzzara 2-2

Vobarno-San Lazzaro 3-1