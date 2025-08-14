Rugby – Michela Merlo, dalla panchina del Mantova all’avventura iridata con la nazionale femminile: “L’Italia può fare un bel Mondiale”

Mantova Dal Rugby Mantova alla ribalta mondiale: Michela Merlo, volto noto dell’ovale mantovano, sarà tra i protagonisti dietro le quinte della Rugby World Cup femminile 2025. L’ex componente dello staff tecnico biancorosso è oggi assistente allenatrice di Fabio Roselli, commissario tecnico della Nazionale femminile che dal 23 agosto in Inghilterra andrà a caccia di un piazzamento storico. Le Azzurre, inserite nella Pool C, debutteranno sabato 23 a Exeter contro la Francia, per poi affrontare il Sudafrica il 31 agosto a York e chiudere il girone il 7 settembre a Northampton contro il Brasile. Per Michela si tratta di un’esperienza unica: «Fare bene come prestazioni è il nostro obiettivo – spiega -. Con Roselli c’è stata una crescita evidente: di recente, a Viadana, abbiamo battuto la Scozia e a Calvisano messo sotto il Giappone. Sono contenta di avere avuto la possibilità di far parte dello staff tecnico azzurro, di lavorare con Fabio e con le atlete: il gruppo è buono, ha fatto bene nel Sei Nazioni e ora vuole confermarsi al Mondiale».

Il sogno, naturalmente, è quello di centrare i quarti di finale: «Sarebbe un bel colpo. La Francia è la favorita del girone e l’esordio sarà durissimo; il Sudafrica è avversario tosto, mentre il Brasile ha meno blasone ma va affrontato con il massimo impegno. Bisogna dare tutto fin dalla prima gara: la prestazione è importante, ma lo è anche la mentalità con cui si affronta ogni singola sfida».

Il cammino verso l’Inghilterra è già iniziato con il raduno del 13 agosto, la partenza è fissata per domani. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su Rai Sport e RaiPlay, garantendo ai tifosi italiani la possibilità di sostenere le Azzurre. E a Mantova, c’è già chi farà il tifo non solo per la squadra, ma anche per una professionista che ha saputo trasformare la passione di casa in un ruolo da protagonista nel palcoscenico più importante.