Calcio dilettanti – Le amichevoli: la Castellana piega il Caldiero, 2-2 tra Curtatone e Asola

MANTOVA Ultimi innesti per le mantovane a pochi giorni dagli esordi ufficiali, tra coppa e campionato. In Promozione l’Union Team Marmirolo ha messo a segno un colpo di assoluto valore: è arrivato il centrocampista polivalente (trequartista o mezzala) Lorenzo Dentale. Il classe 1999, nativo di Peschiera, nelle ultime due stagioni ha militato con l’Università del Minnesota, ma ha alle spalle importanti esperienze, a partire dalle giovanili, con l’Hellas Verona. Poi le avventure con Arzignano e Villafranca prima di partire per gli Usa. Ora la nuova sfida nel nostro campionato di Promozione. «Lorenzo ha sposato il nostro progetto anche grazie alla conoscenza con ragazzi che sono già qui, come Buxton e Guerrini – spiega il diesse Brentegani -, la nostra può essere la piazza ideale per riprendere confidenza col calcio dilettantistico di casa nostra. Dentale è il nostro ultimo acquisto, ora la rosa è al completo. Domenica il primo impegno stagionale contro il Suzzara. Sarà partita vera e un bel test per noi, contro una compagine di pari categoria. Siamo al lavoro da 20 giorni, stiamo crescendo, ma siamo ancora in rodaggio. Tanti nuovi innesti devono integrarsi al meglio, come è normale che sia».

Un acquisto anche per la Poggese, che si è aggiudicata il centrocampista Alberto Genova, un uomo di grande esperienza (classe 1999), che ha militato anche nei professionisti con la maglia della Valenzana ad inizio carriera. Si tratta comunque di un giocatore che ha militato nelle principali categorie dilettantistiche emiliane. «Con Genova siamo a posto – spiega il presidente Armando Castellano -. Vedremo se sarà necessario fare dei correttivi a dicembre, ora la rosa è a posto per iniziare il campionato: abbiamo inserito diversi giocatori di categoria superiore a fianco dei ragazzi, alcuni dei quali formati proprio nel nostro vivaio, che si sono conquistati sul campo il salto di categoria. Mi auguro che ci sia una crescita comune per i nostri ambiziosi obiettivi».