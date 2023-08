Curtatone – Apre sabato a Corte Spagnola la mostra del maestro Nicola Scarato

Curtatone Si potrà ammirare da sabato, 2 settembre, fino al 23 settembre l’esposizione del maestro Nicola Scarato.

Il taglio del nastro è in programma per sabato alle ore 10 nel municipio di Curtatone, in Piazza Corte Spagnola 3: saranno presenti per l’occasione le autorità e l’artista

L’evento inaugurale è ad ingresso libero e gratuito: tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte all’iniziativa culturale. (v.g.)