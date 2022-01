Calcio dilettanti – Le mantovane tornano in campo

MANTOVA Il Comitato Regionale ha dunque fissato le date della ripartenza e l’aggiornamento del protocollo “return to play” (i contagiati lievi possono chiedere la visita di abilitazione dopo 7 giorni dall’avvenuta guarigione) induce le società a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Lo dimostra il fatto che molte delle “big” mantovane torneranno oggi al lavoro, anche se manca oltre un mese alla ripresa dei campionati. Poco meno, invece, per l’Eccellenza, che scatterà il 30 gennaio con la quarta giornata di ritorno. Il Castiglione, per la verità, non si è mai fermato. Era sul campo anche venerdì sera – mister Esposito ha due terzi della rosa a disposizione – per una sgambata terminata con la partitella contro la Juniores tanto per mantenere alto il ritmo gara. Da questa settimana si torna alle tre sedute e poi, a seguire, una preparazione specifica per la ripresa del campionato. Oggi ripartono gli allenamenti anche per la Governolese di mister Andrea Osti: i sette giocatori colpiti dal Covid si sono negativizzati e quindi l’allarme è già rientrato.

Dalla Promozione in giù, la data designata per la ripresa dei campionati è il 13 febbraio. Il problema, in questo caso, è riprogrammare il lavoro per non disperdere la condizione. Stasera torna in campo l’Asola agli ordini di mister Lamberto Tavelli: il virus ha bussato alla porta dello spogliatoio biancorosso, ma i due-tre positivi sono già guariti. In partenza (mercoledì) anche le giovanili, Juniores e Allievi, mentre per l’attività di base se ne riparla a febbraio. Vacanze finite anche per la Castellana (si allena pure la Juniores), ma Cobelli ha impostato una ripartenza soft per accelerare in prossimità del 13 febbraio. Mentre Sporting Club (è previsto prima un nuovo giro di tamponi) e San Lazzaro hanno deciso di posticipare i primi allenamenti a lunedì prossimo. Il Suzzara dovrebbe riprendere oggi le sedute all’Allodi, ma la società sta valutando con il tecnico Andrea Bellini di ripartire dal 17 (settore giovanile compreso) con un programma settimanale più intenso.

Quasi tutte le mantovane di Prima Categoria hanno scelto il lunedì della prossima settimana per radunarsi dopo le festività natalizie. Dal Marmirolo alla Serenissima, attese ad un grande duello nel ritorno per salire di categoria, dal Curtatone al Gonzaga, la campanella è dunque rimandata di sette giorni. Il Sermide, invece, è già tornato al lavoro e il Porto riparte stasera dal momento che il Covid ne aveva anticipato lo stop natalizio. In casa biancazzurra le giovanili si rimetteranno in moto invece settimana prossima, meno il settore di base che inizierà a febbraio. Anche il Crer ha fissato nel 13 febbraio la data della ripresa dei campionati per cui il Viadana tornerà al lavoro lunedì prossimo.