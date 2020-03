Il messaggio del vescovo Busca ai mantovani

MANTOVA Cari mantovani e care mantovane,

approfitto per esservi vicino con una parola “buona”. Alcune parole ci “salvano”. Stiamo vivendo un momento difficile, ma ce la stiamo mettendo tutta. Alcuni combattono il virus più di altri, come i malati e i medici. Tutti, però, dobbiamo contribuire a vincere la battaglia, soprattutto quella contro gli alleati del coronavirus che sono la paura, l’ansia, la stanchezza, la ribellione. Come vincerli?

Il segreto sta nel fare meglio di prima le cose che sappiamo fare, pur restando a casa.

Se ti piace leggere, leggi ancor di più. Se ti piace cucinare, impara nuove ricette. Se sai disegnare è l’occasione propizia per fare un capolavoro. Se sai suonare uno strumento musicale, perfezionati. Se sai di far felice tuo padre quando gli salti al collo, fallo ancor più volentieri. Se ami la tua famiglia, fatti raccontare la storia di nonni e bisnonni. Se stai perdendo la memoria, riordina le fotografie. Se chiacchieravi poco con tua moglie, recupera. Se sai che qualcuno potrebbe essere triste, telefonagli. Se non sai cosa farai da grande, rifletti sulle tue possibilità. Se hai un pezzo di cuore, regala un respiro a chi ha i polmoni malati. Se hai un pezzo di fede, prega per chi è morto e per chi lo piange.

Se hai fiducia, la paura scapperà.

Se hai fortezza, la speranza tornerà.

Se hai pazienza, questo tempo passerà.

Se hai fantasia, questo tempo si trasformerà.

Vescovo Marco