Trame Sonore si ritrova prima del Festivaletteratura

MANTOVA L’ottava edizione di “Trame Sonore – Mantova Chamber Music Festival”, organizzata da Oficina Ocm con la direzione di Palazzo Ducale e il Comune di Mantova, originariamente prevista dal 29 maggio al 2 giugno 2020, e rinviata causa emergenza sanitaria, dal 4 al 6 settembre prossimi.

«In questi giorni in cui, in situazione di normalità, ci saremmo apprestati a invadere la città di Mantova di musica, prendiamo coraggio e annunciamo l’intenzione di riprogrammare “Trame Sonore” 2020 dal 4 al 6 settembre prossimi – spiega il direttore artistico Carlo Fabiano – . La decisione è stata complessa: rimodulare il festival significa ripensarne ogni aspetto, mettendo al centro la sicurezza di tutti e il rispetto di norme in evoluzione. Ci hanno convinto a procedere le aspettative di artisti e pubblico, desiderosi, per ragioni diverse, di tornare alla musica dal vivo e la solidarietà che enti pubblici (il Comune e il Mibact in primis) e sostenitori privati ci stanno testimoniando, garantendo anche in questa fase il loro sostegno. In questo modo salvaguarderemo anche l’importante patrimonio, in termini di divulgazione della musica d’arte, che Trame Sonore ha saputo costruire in pochi anni grazie a una crescita esponenziale”. L’edizione 2020 sarà straordinaria e strutturata per garantire la totale sicurezza di utenza e artisti: sarà più breve, porterà in città un numero più contenuto di musicisti, programmerà meno concerti, in sale dalle capienze ulteriormente ridotte. Ma – assicurano gli organizzatori – “manterrà alta la qualità progettuale e artistica, riportando in auge le atmosfere che da otto anni rendono il festival un unicum di richiamo internazionale».