Castiglione, oggi la consegna delle borse di studio e dei regali di Santa Lucia

CASTIGLIONE Si tiene oggi la consegna di numerose borse di studio, attestati e anche regali di Santa Lucia che Ikea ha voluto donare al Comune di Castiglione come anche ad altri enti locali non solo in provincia di Mantova.

Il tradizionale appuntamento con la consegna delle borse di studio solitamente si sarebbe tenuto in concomitanza con la consegna del Luigi d’Oro, ma l’emergenza sanitaria in atto ha cambiato i piani del Comune sia per quanto riguarda questa iniziativa che, in generale, per tutte le altre attività che vengono organizzate.

«Domani (oggi per chi legge, ndr) – afferma l’assessore Erica Gazzurelli – verranno premiati gli studenti delle superiori e dell’università che hanno partecipato al bando indetto dal Comune per i premi allo studio per l’anno scolastico 2018-2019. I premi verranno consegnati in maniera scaglionata e su appuntamento».

Di seguito i ragazzi delle medie che verranno premiati e il relativo premio che verrà consegnato: Mattia Maci (premio Mario Bertani), Agata Ceresola (centro anziani Caravaggio), Alessandro Costanzo (premio Falcone), Angelica Fonzino (associazione Brodolino), Michele Barbetta (Città di Castiglione delle Stiviere), Francesco Caggegi (premio Luigi Freddi), Francesca Lucchetti (premio Indecast), Ruben Pigato (premio Giovanni Nodari). Studenti universitari: Vincenza Di Nuzzo (Tullio e Anna Portioli), Giulia Rodighiero (dott. Leone), Simone Franceschetti (Albina e Rino Sigurtà), Valentina Susio (Alessandro Crescini), Erika Beschi (Guglielmo Bertani), Elia Terzioli (Giuliano Bossini), Francesca Buizza (Anna Maria Bossini), Davide Bontempi (Lorenzo Saviola), Federico Bosio (cavalier Rolf Kissing).

Sempre nella giornata di oggi verrà consegnato a cinque alunni di quinta elementare anche il premio in ricordo di Lorenzo Falcone, prematuramente scomparso alcuni anni fa. Ancora oggi è prevista anche la consegna a 30 famiglie con bambini di altrettanti regali di Santa Lucia forniti da Ikea grazie alla collaborazione tra le associazioni Siamo in rete, Cauto e Maremosso.