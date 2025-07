Calcio Eccellenza – Altinier: “Poggese tra i grandi con umiltà, ma ce la giochiamo”

Poggio Rusco La campagna acquisti non è ancora conclusa, ma la Poggese sta lavorando con decisione per presentarsi al meglio ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza, dove sarà chiamata a recitare il ruolo di neopromossa. Dopo la splendida cavalcata della scorsa stagione, culminata con il salto di categoria, la società del neo presidente Andrea Prandini ha affidato la direzione sportiva a Cristian Altinier, ex attaccante professionista con una lunga carriera alle spalle e conoscenza profonda del calcio dilettantistico del Nord Italia. I primi colpi messi a segno portano nomi di qualità e di esperienza: sono arrivati i portieri Mora e Righetti, il terzino Diazzi, l’esperto difensore Bertozzini – già compagno dello stesso Altinier ai tempi del Mantova – il centrocampista Malavasi e l’attaccante Vetere, tutti elementi in grado di alzare il tasso tecnico e la personalità della squadra allenata da Marco Goldoni. E potrebbe non essere finita qui: resta ancora viva la pista che porta all’attaccante Ridolfi, ex Nibbiano&Valtidone, mentre sembra molto più difficile arrivare al difensore Aldrovandi, appena separatosi dal Cittadella Vis Modena.

«Il nostro mercato in entrata non è ancora terminato – spiega Altinier – ma va ricordato che affrontiamo questo torneo da neopromossi. Il nostro primo obiettivo è quello di salvarci e mantenere la categoria, solo dopo potremo eventualmente rivedere le nostre ambizioni. Le operazioni già chiuse soddisfano le richieste del mister, che è sempre coinvolto e aggiornato. C’è piena sintonia tra me, l’allenatore e la proprietà: lavoriamo con la stessa visione». Altinier, che conosce bene sia l’Eccellenza del comitato emiliano-romagnolo sia quella del Veneto, ha iniziato a studiare anche le peculiarità del girone lombardo. «Ho visto alcune partite – afferma – e posso dire che il livello complessivo è simile. Forse cambia qualcosa in termini di ritmo o di struttura fisica delle squadre, ma la qualità media è paragonabile. Sarà un campionato molto competitivo, difficile, con un elevato livello agonistico. Tutte le squadre avranno qualcosa da dire e nessuna gara sarà semplice».

Il raduno per l’inizio della preparazione è fissato a lunedì 4 agosto. L’ambiente è carico, ma con i piedi ben saldi a terra: la Poggese sa che il passaggio di categoria comporta un salto importante, ma anche che con l’entusiasmo e la compattezza mostrati fin qui, potrà giocarsela con tutti.