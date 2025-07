La lunga estate del tamburello: finali scudetto, poi c’è la Coppa Italia

Mantova Archiviata la regular season dei campionati di Serie A e B, il tamburello si prende un weekend di pausa prima di lanciarsi in una lunga e intensa estate di finali. A partire da sabato 2 agosto si accenderà la corsa allo scudetto di Serie A, con le semifinali di andata in programma in notturna: Arcene-Solferino e Ceresara-Castellaro i due incroci che promettono spettacolo. Le gare di ritorno si disputeranno sabato 9 agosto a campi invertiti, mentre la finalissima tricolore andrà in scena il 15 agosto a San Paolo d’Argon (ore 21.30). Ma le emozioni non finiranno qui. Sempre nel primo weekend di agosto prenderà il via anche la Coppa Italia di Serie A, che coinvolgerà le dieci squadre del massimo campionato, suddivise in due gironi da cinque, con gare di sola andata. Nel girone A, il Solferino è inserito con Arcene, Dossena, Bardolino e Cinaglio. Il debutto è fissato per sabato 2 agosto, ma la gara col Cinaglio è posticipata al 31. Nella prima giornata si giocherà dunque solo Dossena-Bardolino. Nelle prime tre domeniche di settembre il Solferino affronterà nell’ordine Bardolino, Arcene e Dossena. Nel girone B ci sono le altre tre mantovane, Castellaro, Ceresara e Cavrianese, con Sommacampagna e Rallo. Il 2 agosto si giocherà Sommacampagna-Cavrianese, mentre Rallo-Castellaro è posticipata al 31. Nello stesso giorno l’esordio del Ceresara con la sfida interna al Sommacampagna. Dalla terza alla quinta giornata i tre derby: Cavrianese-Castellaro (sabato 6 settembre), Castellaro-Ceresara (domenica 14) e Ceresara-Cavrianese (domenica 21). Le vincenti dei rispettivi gironi giocheranno la finalissima del 28 settembre a Cavriana.

Lo stesso formato sarà adottato per la Coppa Italia di Serie B, dove sarà protagonista la mantovana Cereta, inserita nel girone B. Per la formazione virgiliana gli impegni saranno in sequenza contro Valle San Felice (9 agosto), Segno (31 agosto), Castelli Calepio (7 settembre) e Fontigo (14 settembre). Anche in B, la finalissima si giocherà a Cavriana, ma con un giorno d’anticipo: sabato 27 settembre.

Non mancheranno le emozioni anche nelle categorie minori. In Serie C, sono due le squadre mantovane al via della Coppa: Ceresara, inserita nel girone 1 con Chiusano (Piemonte) e San Floriano (Veneto), e Medole, nel girone 4 con Sporminore (Trentino) e Rilate (Piemonte). In Serie D, spazio a Cereta (girone 1 con Cerrese e Faedo) e Pozzolese (girone 4 con Bleggio e Arbizzano). Le gare della fase a gironi sono previste per il 2 e 31 agosto e il 7 settembre, con finali fissate per il 20 e 21 settembre in campo neutro da definire.