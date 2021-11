Calcio Eccellenza – Arriva il super Lumezzane: provaci Gove

Governolo Si accendono i riflettori al “Vicini” di Governolo, si gioca stasera (ore 20.30), infatti, il recupero della nona giornata tra i Pirati e il Lumezzane. Ultima contro prima, separate in classifica da 23 punti. La Gove ha un pareggio e tutte sconfitte, l’ultima beffarda rimediata domenica a Martinengo; il Lume una sconfitta e tutte vittorie. Sulla carta non c’è partita. Ma non ditelo a mister Andrea Osti. «Primo, si parte dallo 0-0. Secondo, la palla è rotonda – afferma il tecnico dei Pirati -. La classifica è quella che è, che si giochi con la prima o con qualsiasi altra squadra, dobbiamo fare punti. I ragazzi devono metterci il cuore e la rabbia che hanno dentro dopo la sconfitta di domenica. Nelle ultime quattro partite abbiamo sempre giocato alla pari con gli avversari, purtroppo l’impegno e la buona volontà non sono stati premiati dal risultato. Spiace perchè il rischio è che subentri nel gruppo un po’ di scoramento, ma non dobbiamo gettare la spugna».

«Questo è l’organico – prosegue Osti – e con questi ragazzi andiamo avanti, al mercato di dicembre, come e dove intervenire, penseremo più avanti. Sto cercando di trasmettere ai ragazzi quella mentalità operaia che hanno sempre avuto le mie squadre: devono lottare su tutti i palloni, dal primo all’ultimo minuto. Il Lumezzane ha giocatori di grande qualità e provata esperienza, che hanno calcato anche palcoscenici importanti. E’ partito per ammazzare il campionato e ci sta riuscendo. Il pronostico sembra chiuso, ma giochiamo in casa e dobbiamo tentarle tutte per fare risultato. Ho visto che l’Asola domenica ha vinto sul campo dell’Ospitaletto, possiamo farcela anche noi. Sarà durissima, ma ci dobbiamo provare».

Sul fronte formazione, Ballarini potrebbe giocare un tempo, da verificare le condizioni di Busatto uscito nell’ultima partita dopo appena 7 minuti. Inutile rischiare, anche perchè domenica al “Vicini” arriva la Pro Palazzolo ed è quella, classifica alla mano, la partita che non si può assolutamente sbagliare.