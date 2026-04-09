9 Aprile 2026 - 19:07:40
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Calcio Eccellenza – Castellana battuta 3-0 dal Ciliverghe: la salvezza è rimandata

MOLINETTO DI MAZZANO (Bs) Che non fosse un impegno agevole lo si sapeva fin dal principio. E infatti la corazzata Ciliverghe, ieri sera a Molinetto, non ha fatto sconti alla Castellana, imponendosi con un netto 3-0 nel recupero della quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. I biancazzurri devono così rimandare l’appuntamento con la salvezza, che sarebbe stata matematica in caso di vittoria. Poco male, perché l’occasione per chiudere i conti arriverà già domenica prossima nello scontro casalingo con il pericolante Pianico. La formazione di Luciano De Paola ha confermato tutta la propria solidità, colpendo tre volte i volenterosi goffredesi guidati da Raineri. Eppure, in avvio, sono proprio gli ospiti a farsi preferire: al 16’ Ruffini prova a sorprendere Bordiga su calcio piazzato, ma la conclusione sfiora soltanto il bersaglio. Il Ciliverghe cresce con il passare dei minuti e al 20’ trova il vantaggio con Righetti, abile a segnare con un’infilata centrale che beffa Pellegri. Il raddoppio arriva al 35’, quando sugli sviluppi di una punizione laterale Tobanelli è il più rapido in mischia e firma il 2-0. Nella ripresa la Castellana prova a reagire, ma al 49’ è Pellegri a tenere a galla i suoi con una bella parata su Pilati. I biancazzurri costruiscono una buona occasione al 70’: cross di Zaniboni sul secondo palo per Messali, ma Bordiga si oppone con sicurezza.
Il definitivo 3-0 arriva al 77’, quando Triglia chiude i conti con un preciso tiro a giro al termine di un contropiede. Nel finale, prima dei titoli di coda, c’è spazio anche per la traversa colpita dallo scatenato Riboli al 90’.

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