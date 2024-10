Calcio Eccellenza – Castellana lotta ma perde di nuovo (3-2) con l’Orceana

ORZINUOVI (Bs) La Castellana incappa nel suo terzo ko consecutivo, cedendo per 3-2 all’Orceana in un match ricco di emozioni. La squadra di Arioli non demerita, ma incappa nell’ennesima sconfitta.

La partita parte subito su ritmi intensi e, al 14′, i padroni di casa trovano il vantaggio con Marazzi. La Castellana reagisce con grande veemenza, ma non riesce a rimontare il gol di svantaggio: il primo tempo si chiude dunque sull’1-0. Nella ripresa, i padroni di casa partono fortissimo e dopo soli tre minuti raddoppiano con J.Duda, bravo a capitalizzare un’azione corale. La Castellana, a questo punto, ha uno scatto d’orgoglio e accorcia le distanze al 53′ con Omorogieva, che riapre il match e si fa perdonare il rigore fallito domenica. Passano solo altri tre minuti e l’Orceana però ristabilisce le distanze: Speziale trasforma un calcio di rigore, portando i suoi sul 3-1. Gli ospiti non mollano e, nonostante la stanchezza e il campo pesante, continuano a spingere. A otto minuti dal 90’, Messali, entrato da poco, riaccende le speranze della Castellana con il gol del 3-2. Gli ultimi minuti sono vibranti, ma l’Orceana resiste e porta a casa tre punti fondamentali. Per la Castellana è un momento delicato, con soli 9 punti in classifica. Nonostante la buona prestazione, bisogna ritrovare il feeling con il successo in fretta, per evitare di rimanere invischiati nella lotta per non retrocedere.