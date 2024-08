Calcio Eccellenza – Castiglione ancora molto imballato: 0-4 con i baby della Feralpi

CASTIGLIONE Pesante sconfitta (nel punteggio) per il Castiglione, ko per 0-4 contro la Primavera 2 della Feralpisalò.

Troppo imballata la squadra di Esposito, dopo 5 giorni a “pieno carico” di preparazione, per poter lasciare intravedere un’immagine attendibile di sé. Il caldo la fa da padrone nella mattinata del Lusetti. Squadra nuova per 8/11 sin dall’inizio: Modesti in porta, linea difensiva con Roma a sinistra, Guagnetti e Bagatini in centro, a destra Mambrin; il centrocampo supportato da Galafassi (arretrato) e Russo mezzala a sinistra, Tassi a destra. In attacco tridente “pesante” con Lauricella a sinistra, Stojanovic a destra e Bardelloni centrale. Partita vera è stata solo nel primo tempo. Il gol che ha deciso la frazione al 10’ con il verdeblu Armanini in sospetto offside. La reazione c’è, ma l’imprecisione regna sovrana. Salodiani più sciolti, il Casti reclama un rigorino o due, Modesti salva i mastini con un paio di parate a tu per tu. La ripresa vede una girandola di cambi: out tutti i senatori tranne lo stoico capitan Guagnetti, e i rapporti di forza cambiano. La Feralpi rinnova tutto il parco giocatori e ne segna tre nell’ultimo quarto d’ora con Poli (75’ e 77’) e Spaneshi (84’). «Risultato brutto da vedere – dice mister Fabio Esposito a fine gara -, ma solo nel primo tempo è stata partita vera. Ci teniamo la figuraccia come monito: c’è molto da lavorare. Da qui al campionato manca poco meno di un mese, dobbiamo affinare l’intesa e aggiustare i meccanismi».