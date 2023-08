Studenti meritevoli: c’è la borsa di studio “Rossi Sante”

MARCARIA Il Comune di Marcaria ancora una volta al fianco degli studenti più meritevoli: aperti due bandi per la borsa di studio “Rossi Sante”. Le domande potranno essere presentate fino al 30 settembre.

Un bando per richiedere la borsa di studio ed uno per ricevere l’encomio del Comune di Marcaria: questo quanto dispoto dalla giunta comunale durante l’ultima seduta per sostenere l’istruzione dei suoi cittadini più giovani. Un aiuto reso possibile dalla borsa di studio “Rossi Sante”, istituita diversi anni fa dal Comune grazie ad un lascito di un cittadino di Marcaria che nel suo testamento espresse la volontà di donare al Comune un’importante somma di denaro a favore della formazione dei più giovani. Lascito che l’Ente locale decise poi di dare in gestione alla Fondazione Comunità Mantovana affinché fosse destinato alla borsa di studio.

Il bando per richiedere la borsa di studio “Rossi Sante” è rivolto agli studenti residenti nel Comune di Marcaria che abbiano concluso nell’anno scolastico 2022/23 la scuola secondaria di primo grado con una media pari o superiore a 8/10. I ragazzi non dovranno, inoltre, essere beneficiari di altre borse di studio ed il valore Isee del nucleo famigliari non dovrà essere superiore a 21mila euro.

Le borse di studio saranno conferite anche a studenti di scuola secondaria di secondo grado già beneficiari negli scorsi anni della borsa di studio “Rossi Sante”.

Ma gli aiuti agli studenti meritevoli non finiscono qui: il Comune ha, infatti, deciso di introdurre anche l’encomio “Rossi Sante” ai ragazzi che abbiano concluso nell’anno scolastico 2022/23 la scuola secondaria di primo grado con una media pari o superiore a 8/10 (inclusa la condotta, escludendo religione) a prescindere dall’Isee.

«Abbiamo deciso di introdurre anche l’encomio per poter premiare tutti gli alunni che si sono distinti, indipendentemente dal criterio Isee, come momento di gratificazione e premio per l’impegno scolastico», spiega l’assessore all’istruzione Gloria Castagna.

Per info contattare l’ufficio scuola del Comune o scrivere a scuola@comune.marcaria.mn.it.