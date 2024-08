Rugby Serie A Elite – Viadana, altro poker di conferme: Denti, Gregorio, Brisighella e Vallesi

VIADANA Il Rugby Viadana, già al lavoro in vista della nuova stagione, cala un altro poker di conferme. Due ragazzi giovani e talentuosi e due esperti giocatori che hanno fatto del Viadana la loro seconda casa. Stiamo parlando di Brisighella, Vallesi, Gregorio e Denti.

Simone Brisighella

Giocatore nato e cresciuto in giallonero. Fresco di Mondiale U20 in Sudafrica, dove ha dimostrato carattere e maturità, ha scelto di rimanere a Viadana per fare esperienza nel massimo campionato italiano. «Sono molto contento di rimanere a Viadana e continuare il mio percorso nel club che mi ha cresciuto – afferma Simone – . Non vedo l’ora di poter crescere e giocare con questo gruppo fantastico».

Antonio Denti

Per questo autentico veterano, la scorsa stagione doveva essere l’ultima. Ma il richiamo della maglia giallonera è stato troppo forte e il tallonatore casalasco non ha saputo resistergli. E così Antonio sarà ancora un giocatore del Rugby Viadana. Le sue parole: «Sono molto felice di poter rendermi utile un altro anno e mi sarebbe dispiaciuto lasciare Viadana ed il rugby in generale con l’amaro in bocca per la finale persa a giugno. Quest’anno non sarà facile confermarsi nella parte alta della classifica ma abbiamo l’obbligo di provarci per dimostrare a noi stessi e ai tifosi che l’hanno scorso non è stato un caso o fortuna ma frutto del duro lavoro che svolgiamo ogni giorno allo Zaffanella».

Pietro Gregorio

Pietro come Antonio è uno dei giocatori con più esperienza a Viadana e con più caps con la maglia giallonera. Il mediano di mischia, classe 1993, ha ancora tanto da dimostrare indossando questi colori e non è questo il momento di mollare. Pietro sarà ancora un leone: «Dopo più di dieci anni sono ancora qui per guadagnarmi il privilegio di indossare la maglia giallo nera – afferma – . Ho 31 anni e nonostante l’opinione di qualcuno ho più voglia che mai di mettermi in gioco, determinato a togliermi delle soddisfazioni con la squadra ma anche personali».

Bruno Vallesi

Bruno è un giovane pilone classe 2005 arrivato in Italia nel 2022 per disputare il campionato U18 con la maglia del Rugby Viadana 1970. Con dedizione e passione è riuscito a conquistare la convocazione con la Nazionale U18 e successivamente ad esordire molto precocemente con la maglia dei Caimani Rugby Viadana in Serie A in un ruolo complicato come quello del pilone. La prossima stagione sarà ancora a disposizione di coach Pavan, con l’obiettivo di conquistarsi un posto stabile in prima squadra. «Sono molto contento di restare nel club che mi ha accolto sin dal primo giorno come uno di famiglia – esordisce Bruno – . Quest’anno lavorerò ancora più duramente per potermi inserire nel gruppo della prima squadra e magari riuscire ad esordire con loro».

Brisighella, Vallesi, Gregorio e Denti sono gli ultimi quattro rinnovi in casa Viadana. Su queste ultime mosse abbiamo sentito il parere di Ulises Gamboa, gm dei gialloneri. «Per quanto riguarda Denti e Gregorio, possiamo dire che si tratta di nuovi rinnovi. Si tratta di atleti esperti, che da tanti anni indossano la casacca giallonera. La società merita un plauso perchè ha compiuto un grosso sacrificio per confermare il 90% della squadra. Questo è sicuramente un premio che va ascritto alla società. E poi ci sono i giovani. Non è facile programmare, ma da cinque anni al Viadana è stato approntato un percorso di sviluppo per far crescere i nuovi talenti. Percorso e programmazione sono due componenti fondamentali e prima o poi i frutti di questa politica arrivano».