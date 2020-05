Dal 19 maggio accesso a Palazzo di Bagno solo su appuntamento

MANTOVA Prosegue la progressiva ripresa delle attività in presenza per il personale dei diversi servizi e uffici della Provincia ma continuerà ad essere solo su appuntamento l’accesso del pubblico alla sede della Provincia a Palazzo di Bagno in via Principe Amedeo 32 a Mantova.

Per garantire la sicurezza di dipendenti e utenti in questa seconda fase di emergenza Covid 19, e sino a quando resterà la situazione di emergenza, sarà necessario il controllo della temperatura corporea che non dovrà essere superiore ai 37,5°C per consentire l’ingresso.

Dovrà inoltre essere indossata la mascherina a protezione delle vie respiratorie.

In caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°C e/o in assenza di mascherina, non sarà consentito l’accesso a Palazzo di Bagno a dipendenti e utenti.

Saranno rimessi in funzione i tornelli all’ingresso: per accedere agli uffici sarà necessario avere un apposito tesserino magnetico che per gli esterni sarà consegnato dal personale di anticamera all’ingresso della sede dell’amministrazione.

Fino al 24 maggio 2020 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico continuerà a garantire il servizio in modalità telefonica al numero 0376 204741 o attraverso posta elettronica all’indirizzo: urp@provincia.mantova.it

Gli Sportelli dei Centri per l’Impiego garantiranno servizi e prestazioni telefonicamente e in forma telematica.