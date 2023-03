Calcio Eccellenza – Castiglione, basta una stoccata di Tosi per piegare il Carpenedolo

CASTIGLIONE Dopo il pareggio beffa di domenica a Soncino, il Castiglione si riscatta nel turno infrasettimanale battendo di misura il Carpenedolo. Decisivo il gol di Tosi dopo 13 minuti di gioco. Il punteggio avrebbe potuto essere più generoso, perchè i rossoblù hanno di fatto dominato la partita costruendo occasioni su occasioni. Anche il Carpenedolo ha avuto qualche opportunità, ma il successo degli aloisiani non fa una piega e proietta i ragazzi di Esposito al terzo posto, con doppio sorpasso a Cazzagobornato e Rovato.

Prima occasione per il Castiglione all’8’: punizione dai 20 metri di Lauricella, palla che termina fuori di poco. I mastini passano in vantaggio però dopo l’ennesima azione manovrata. Lauricella in mezzo per Campagnari che appoggia a Tosi, stoccata sul primo palo imprendibile per Rinaldini. Al 21’ altra grande occasione per il Castiglione: Mangili recupera palla sulla trequarti, serve Campagnari che apre per Pasotti, che però a tu per tu con Rinaldini si incarta e non impensierisce il portiere. Un minuto dopo altra conclusione velenosa di Lauricella, para a terra Rinaldini. Il Castiglione non affonda il colpo e il Carpenedolo riprende improvvisamente coraggio: al 31′ discesa veloce di Bonatti che crossa in mezzo per Dossena, mezza sforbiciata e sfiora il secondo palo di pochissimo. Il Castiglione però risponde al 34′ ancora Castiglione Lauricella crossa dal vertice dell’area per Pasotti che sull’altro lato prova a rimettere in mezzo, ma la palla termina sopra la traversa. Ancora Bonatti mette alla frusta la catena di sinistra dei rossoblù: al 37’ cross pericoloso, che taglia tutta l’area, testa di Guatta, palo esterno. su Su un retropassaggio poco prima del roiposo Campagnari ruba palla, salta Rinaldini ma non riesce a girare a rete con la palla che danza sulla linea. Al 46’ grande intervento di Mambrin che si immola sul tiro a incrociare di Dossena.

Al 53’ riparte il Carpenedolo con una gran punizione dai 25 metri: strepitosa parata di Segna sulla sassata di Dossena. Sul corner seguente fallisce clamorosamente la deviazione a botta sicura Botturi. Risponde al 56’ il Casti: bel traversone di Ricciardi per Conti che sull’altro palo però di piede non chiude in rete. Successivamente l’occasione più ghiotta capita a Guagnetti di testa da corner, e poi a Mangili. Al 97’ viene espulso il portiere del Carpenedolo per una manata. Il Castiglione intasca i tre punti e si prepara ad ospitare domenica il Vobarno.