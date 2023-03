Calcio Terza Categoria – Juniors Cerlongo, un ritorno da sballo

CERLONGO Percorso netto nel ritorno e dieci vittorie consecutive nel complesso per la Junior Cerlongo, che continua la sua marcia trionfale verso le posizioni nobili della classifica di Terza Categoria. E domenica scorsa la squadra di Dalzini ha ottenuto l’ennesimo risultato di prestigio, andando ad espugnare il campo di Castiglione. Ora i cerlonghesi sono quarti in graduatoria e domenica avranno in programma un’altra partita clou: ospiteranno il Borgo Virgilio, che li insegue a tre punti. «Stiamo giocando un ritorno oltre ogni aspettativa, nel quale abbiamo messo sotto compagini costruite per vincere – dice mister Dalzini – il merito è dei ragazzi e dell’ottimo gruppo che si è creato. A Castiglione dopo esssre andati in vantaggio abbiamo fallito altre tre ghiotte occasioni con nostri atleti soli davanti al loto portiere, stesso discorso deve farsi dopo essere ritornati in vantaggio. Male le ripartenze, al contempo abbiamo mancato l’ultimo passaggio, direi che ci manca un po’ di esperienza per gestire queste situazioni, ma con entusiasmo e tanta voglia di fare si supera tutto. Viviamo un momento fantastico, abbiamo centrato il quarto posto e faremo il possibile per tenercelo, domenica prossima ci attende una gara difficile col Borgo Virgilio: sarà una gara aperta a qualsiasi risutato, ma io ho molta fiducia nella squadra, sono sicuro che i ragazzi vorranno vincere anche questa».