Calcio Eccellenza – Castiglione… con Forza e Costanza. Esposito: “Non fermiamoci”

CASTIGLIONE Tre partite in otto giorni, un vero tour de force che riguarda tutte le squadre di Eccellenza. Il Castiglione ha conquistato domenica la prima vittoria in campionato, dopo tre pareggi, battendo il Falco 2-0 con le reti di Valotti e Omorogieva. E stasera torna in campo al “Lusetti” (ore 20.30) per giocare la seconda partita consecutiva in casa, ancora contro una squadra bergamasca, il Forza e Costanza di Martinengo che nell’ultimo turno ha rifilato un secco 3-0 alla Pavonese e si annuncia quindi in grande forma. L’avversario evoca ottimi ricordi al tecnico rossoblù Fabio Esposito. «Ho debuttato da primo allenatore del Castiglione proprio contro il Forza e Costanza – rimarca il mister – un paio di stagioni fa, quando sono subentrato a Manini. Abbiamo vinto 3-1 quindi è stato un esordio positivo. Ma tanta acqua, da allora, è passata sotto i ponti. E la partita di domani (stasera, ndr) è tutta un’altra storia». La speranza dei Mastini, naturalmente, è che il risultato sia il medesimo e la vittoria con il Falco è di sicuro un ottimo viatico, anche se la prestazione non è stata del tutto convincente. «La squadra era molto contratta nel primo tempo – ammette mister Esposito – nella ripresa siamo andati meglio e il risultato ci ha premiati. La vittoria, per altro meritata, è molto importante, soprattutto sul piano mentale. Avevamo bisogno di sbloccarci». «Ai ragazzi chiedo conferme – conclude il tecnico rossoblù – sia nella prestazione che nel risultato. Vogliamo restare in alto in classifica e lottare per le prime posizioni. Questo significa che dovremo affrontare il Forza e Costanza con grande attenzione e lucidità, consapevoli di avere di fronte un’ottima squadra, ma anche delle nostre potenzialità che finora non siamo ancora riusciti ad esprimere appieno. Giochiamo ancora in casa e dobbiamo sfruttare il fattore campo, senza pensare troppo che domenica c’è un’altra partita». Per stasera torna disponibile Mangili, mentre è ancora assente Abdelouaret.