Calcio Serie C – Mantova, tre under in lizza per il ruolo di vice Festa

MANTOVA Dopo quello di Gaetano Monachello e quello prossimo di Alessandro De Benedetti, in casa Mantova contano di annunciare prestissimo Marco Festa. L’accordo tra le parti è stato trovato, si attende solo che il portiere si svincoli dal Pordenone, una procedura che necessita di qualche giorno in più. Ma è comunque fatta, per la gioia del dt biancorosso Christian Botturi che da tempo aveva individuato in Festa il rinforzo ideale per la porta biancorossa. Sicuramente, carriera alla mano, un innesto di spessore che restituisce affidabilità al ruolo del portiere, dopo le incertezze palesate nella scorsa stagione.

E che stavolta il Mantova voglia pescare bene in quel ruolo, lo si intuisce anche dai nomi del vice di Festa, che girano in queste ore. Sarà un giovane, ma proveniente da comprovati vivai. Uno dei candidati è Gioele Zacchi (’03), numero uno della Primavera del Sassuolo e facente parte della spedizione azzurra nei recenti Mondiali U20. Altro profilo seguito da Botturi è Cesare Galeotti (’02), cresciuto nella Spal, che ha già alle spalle due campionati di C con le maglie di Pergolettese e Rimini. E poi c’è Luca Sonzogni (’04), che ha parato i primi palloni al Milan per poi entrare nel settore giovanile del Brescia. Lo conosce bene mister Davide Possanzini, che l’ha avuto proprio nella Primavera del Brescia. Nel frattempo, in ritiro a Veronello (24 luglio-4 agosto) verranno aggregati Alessio Napoli (’04), portiere della Primavera biancorossa; e Andrea Calciolari (’05) che nella scorsa stagione ha militato in prestito nel Porto.

Quanto alle altre piste seguite da Botturi, si attendono da un momento all’altro gli annunci di Erik Panizzi e Davis Mensah. Il radar del dt ora è puntato sulla coppia di difensori centrali: confermato l’interesse per Simone De Santis (’93) dell’Ancona. Sempre in difesa, ma per la fascia sinistra, Botturi proverà ad assicurarsi Alessio Rizza (’03). A centrocampo piace Simone Tronchin (’02) del Vicenza, lo scorso anno alla Virtus Verona.