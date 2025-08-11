Calcio Eccellenza femminile – Parte il Mantova Women. Test contro il Chievo e con le baby di Brescia e Lumezzane

Mantova Scatta oggi alle 19, sul campo di Lunetta, la preparazione del Mantova Women in vista del prossimo campionato di Eccellenza Femminile. La squadra si presenta al via rinnovata, con l’arrivo di numerose giovani promesse provenienti da scuole calcistiche di livello come Verona, Chievo, Lumezzane e Brescia. A rinforzare ulteriormente il gruppo sono arrivati anche due colpi di spessore: la bomber Stella Botti, reduce da ottime stagioni in Serie C, e l’esperta Silvia Vivirito, che porta in dote un bagaglio importante maturato in Serie A e B. Il torneo, che vedrà ai nastri di partenza 16 squadre, appare quest’anno più equilibrato rispetto al passato, senza le “corazzate” che avevano dominato l’ultima stagione come Palazzolo e Como. Sotto la guida di patron Marzio Guernieri, del ds Marco Messina e di mister Gemelli, le biancorosse puntano a ritagliarsi un ruolo da protagoniste.«Sarà un campionato di livello – spiega il dt Michele Balasini –. Le avversarie principali sono Doverese, Erbusco e la neopromossa Sarnico, ma anche noi vogliamo essere della partita. Attenzione alla Rhodense, possibile outsider. L’obiettivo è giocarcela fino in fondo». Il percorso di avvicinamento alla prima di campionato prevede tre test di prestigio: sabato 23 agosto contro il Chievo al Bottagisio, il 30 a Brescia con la Primavera del Brescia Femminile e il 6 settembre a Roncoferraro contro la Primavera del Lumezzane. Un banco di prova per amalgamare il gruppo e misurare le ambizioni di una squadra che promette di non limitarsi a partecipare.