Calcio dilettanti – Castiglione sconfitto di misura a Palazzolo (1-0) in amichevole

Palazzolo Sconfitta di misura, ma prova di spessore per il Castiglione, che a Palazzolo sull’Oglio tiene testa alla Pro, ambiziosa formazione di Serie D, cedendo soltanto per 1-0 e mostrando segnali incoraggianti in vista dell’avvio della stagione. La partita si accende presto: al 9’ fallo su Tassi al limite dell’area, lo stesso regista aloisiano si incarica della punizione ma il pallone sorvola di poco la traversa. Quattro minuti più tardi è ancora il Casti a pungere: lancio preciso di Mangili per Boafo, appoggio all’indietro per Squarzoni che calcia alto. Il Palazzolo risponde su palla inattiva, prima con un corner e poi con una punizione dal limite, ma Guagnetti e Bollo fanno buona guardia in due distinte occasioni. Al 26’ occasione per gli ospiti: cross di Tassi, colpo di testa di Guagnetti che però non trova la porta. Al 32’ ci prova Chesini da fuori, senza inquadrare lo specchio della porta, poi al 39’ lo stesso attaccante viene anticipato in extremis dopo un’ottima combinazione con Squarzoni e Boafo. Prima dell’intervallo (43’) brivido per il Castiglione: Rizza lascia partire un destro velenoso che sfiora il palo. Si va comunque al riposo sullo 0-0. Nella ripresa spazio a molti cambi: i valori si annacquano ma la partita resta vera e combattuta. E ad uscire è la differenza di categoria, anche se il Castiglione non demerita affatto. Subito protagonista il portiere ospite Papa, che al 46’ respinge una conclusione insidiosa e due minuti dopo si esibisce in un’uscita di piede provvidenziale. Al 49’ il Castiglione risponde: Minelli imbuca per Scidone, ma l’azione sfuma. Lo stesso Scidone, al 52’, riceve da Lauricella e calcia alto di un soffio a tu per tu con il portiere. Col passare dei minuti cresce la Pro Palazzolo e al 67’ trova il gol partita: Cerri serve in verticale De Respinis, ex Mantova, che controlla e batte Papa in uscita, punendo una svista difensiva dei castiglionesi. I bresciani cercano subito il raddoppio con Minessi (tiro alto al 69’) e ancora con De Respinis al 74’, la cui conclusione pericolosissima viene murata da un intervento provvidenziale di Picenni, che si immola. Al 76’ l’episodio che tiene il Castiglione in corsa fino alla fine: rigore per il Palazzolo per un fallo di Guagnetti. De Respinis va dal dischetto, ma un Papa davvero in stato di grazia intuisce e respinge. Il punteggio non cambia. Per la squadra di Volpi, indicazioni positive soprattutto nella fase difensiva e nella capacità di creare pericoli anche contro un avversario di categoria superiore. Ma c’è ancora tanto da lavorare.