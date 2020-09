Calcio Eccellenza – Capitan Fantoni suona la carica: “Castiglione, adesso si fa sul serio”

CASTIGLIONE E’ vigilia di campionato in casa Castiglione e fa un certo effetto soltanto dirlo dopo sette mesi di attesa. La squadra aloisiana, reduce da due gare di Coppa con luci e ombre, farà visita domani al Cazzagobornato per il turno inaugurale dell’Eccellenza. Ne parliamo con il capitano Simone Fantoni. «Dopo la lunga sosta dal calcio – ha spiegato sui canali social del club – tornare a fare lo sport che amo, vivere lo spogliatoio e rivedere i compagni di squadra è stata una grandissima gioia. Sono molto contento di essere rimasto e della rinnovata fiducia della dirigenza».

Fantoni è pronto a guidare il Castiglione nella nuova avventura. La squadra si è rinforzata e parte nel plotoncino delle favorite. «Complice la voglia di tornare a giocare – prosegue Simone – è stato facile creare gruppo già dalla preparazione estiva. Si lavora bene, i giovani sono volenterosi, educati e desiderosi di dimostrare il loro valore. Ovviamente noi “vecchi” abbiamo il compito di spronarli a migliorare e di far capire loro l’importanza di allenarsi sempre al massimo e preparare bene le partite».

Dicevamo di un precampionato in chiaroscuro. Le due gare di Coppa non hanno convinto del tutto (e mercoledì c’è la terza col Carpenedolo). «A Bedizzole – racconta Fantoni – dopo un bellissimo primo tempo nel quale abbiamo creato molte occasioni ma purtroppo non abbiamo finalizzato la mole di gioco, complice un calo nella ripresa siamo stati puniti. Contro la Governolese, al contrario, non abbiamo fatto una buona prestazione, ne siamo consapevoli, nonostante ciò siamo stati capaci di fare risultato senza rischiare mai davvero di prendere gol».

«Dobbiamo esser capaci di unire il bel gioco al cinismo – conclude il capitano rossoblù – questo è fondamentale, ed è quello che punteremo a fare nelle prossime gare già dalla prima di campionato contro il Cazzagobornato».