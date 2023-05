Ciclismo – I Giovanissimi sfrecciano a Villastrada

Villastrada Domenica dalle forti emozioni per gli appassionati del ciclismo giovanile. Merito degli oltre 100 giovanissimi al via del Trofeo Vecchini & Anselmi Edilizia. La corsa, allestita dagli Amatori Ciclismo Dosolo con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro loco e del Comitato provinciale Fci, presente alle varie gare con il presidente Fausto Armanini, ha rispettato le attese. In ognuna delle 6 gare si sono ammirate prestazioni davvero di prim’ordine da parte di tutti i protagonisti. Anche i baby mantovani hanno trovato il modo per dire la loro. In particolare, nella seconda tappa del Memorial “D. Darra”, si sono messi in luce i portacolori dell’Allgor Tatobike, del Mincio Chiese e del Ciclo Club 77. Al termine delle 6 gare disputate, ad esultare per la vittoria sono stati: Maria Araldi nella G4; Giulio Zunica e Maela Barone nella G5; Giorgio Ciotola nella G6. Hanno conquistato la piazza d’onore: Caterina Bressan nella G1; Eric Baetta e Beatrice Costa nella G6. Terzo posto per: Anna Veschi nella G3, Diego Bertucci e Viola Mazzola nella G4; Marco Casciano nella G5. A questi vanno aggiunti: il 4° ottenuto da Marlon Quiroga Ramas nella G2, da Nicolae Roman nella G5 e Nicolò Belli nella G6; 5° posto nella G5 di Luca Ganarin.

Sempre tra i giovanissimi, il giorno prima a Caselle di Sommacampagna (Vr), si sono messi in luce gli atleti dello Sporteven e del Mincio Chiese: Celeste Padovani al 4° posto nella G2, dove 7° è giunto Francesco Favalli. Nella G4 piazza d’onore per Alessio Azzolini e 8° posto per Leonardo Mai. Ryan Sermidi si è piazzato 5° nella G5, mentre nella G6 da sottolineare il 1° e 2° posto rispettivamente di Emma Traldi e della sorella Elisa Traldi. Terzo Matteo Raisi.

Paolo Biondo