Calcio Eccellenza – Il Castiglione non sfigura col Bologna. Lauricella in gol

PINZOLO (Tn) E’ stata un’altra grande festa per il Castiglione, che ancora senza diversi big, ieri nella mini partita contro il Bologna (due tempi da 30’) non ha sfigurato: il 7-1 finale va considerato alla luce di un primo tempo nel quale i mastini hanno chiuso sotto di sole due reti contro una squadra di Serie A ben più pronta della Sampdoria, per poi incassare altre tre reti proprio agli sgoccioli di gara con l’ingresso di tutti i giovani felsinei, che hanno dilagato soltanto quando le gambe dei ragazzi di Esposito non giravano più. Gli aloisiani reggono circa 20’, poi il fallo di mano di Matallo in area causa il rigore trasformato da Orsolini: Segna intuisce ma non riesce a toccarla. Raddoppia poco prima del riposo De Silvestri su apertura di Cambiaso. Nella ripresa il Bologna cambia marcia: Vignato fa subito tris con una bella azione personale a trafiggere il neoentrato Zorzi, poker di Orsolini al 37’, a ispirarlo ancora Vignato, non basta una mezza deviazione di Raffa. Al 43’ c’è gloria anche per Lauricella, che segna il gol della bandiera (e primo e unico subito in ritiro dai felsinei) sfruttando l’errore nel controllo di Molla. Negli ultimi 10’ squadre stravolte e i giovani innesti del Bologna fissano il 7-1 con la doppietta di Anatriello e il gran gol di Paananen. Soddisfatto a fine gara mister Fabio Esposito: «Speriamo che i gol contro Samp e Bologna siano di buon auspicio, visto che l’anno scorso la fase realizzativa era la nostra croce – osserva -, noi abbiamo tenuto bene per 20’, poi la differenza si è vista. Anche questa è stata una splendida esperienza per i ragazzi».

BOLOGNA-CASTIGLIONE 7-1

RETI 19’ rig. e 37’ Orsolini, 28’ De Silvestri, 31’ Vignato, 43’ Lauricella, 56’ e 58’ Anatriello, 57’ Paananen

BOLOGNA Ravaglia (38’ Molla); Soumaoro (53’ Angeli), Bonifazi, Mbaye (53’. Paananen); De Silvestri, Schouten (53’ Urbanski), Ferguson (53’ Maltoni), Cambiaso (41’ Motolese); Orsolini, Vignato (53’ Mazia); Sansone (53’ Anatriello). All.: Mihajlovic.

CASTIGLIONE Segna (31’ Zorzi), Matallo (51’ Cappellini), Raffa (53’ Bettari), Guagnetti, Canziani (51’ Laudini), Abdelouaret (30’ Russo), Conti (44’ El Ardoudi), Maroni (53’ Tosi), Pezzini (53’ Pugliese), Hanine (44’ Boldori), Lauricella (53’ Panigalli). All.: Esposito.

ARBITRO Cerea di Bergamo. Assistenti Riganò e Farina.

NOTE Giocati due tempi da 30’.