Calcio Promozione – Marmiroli: “Rullo, bisogna trovare subito l’intesa”

MARMIROLO Torna in Promozione il Marmirolo e ritrova la categoria in panchina anche Davide Marmiroli, dopo un campionato molto positivo in Prima alla guida del Gonzaga. Il tecnico neroverde però non si fa illusioni e avverte subito i suoi. «La squadra ha cambiato tutti i suoi interpreti, dunque all’inizio potremmo pagare dazio e fare fatica – sostiene – dobbiamo quanto prima trovare la giusta quadratura per affrontare una categoria molto più difficile di quella affrontata lo scorso anno».

L’ultimo innesto in ordine di tempo è quello del giovane centrocampista di scuola Mantova Pietro Rossin, classe 2002 e in cerca di riscatto dopo un’annata poco felice. Dopo una trattativa che sembrava essersi arenata, c’è stata finalmente la fumata bianca.

«Rispetto alla scorsa stagione è rimasto il solo Vasaturo – spiega Marmiroli – e inoltre è tornato da Suzzara Beschi, che in neroverde ha fatto molto bene nella prima parte del 2021/22. Il gruppo, per il resto ha tutte novità. Una delle problematiche più grosse è stata quella di individuare i ragazzi del 2004, quote introdotte da quest’anno, che fossero in grado di fare bene in categoria. L’obiettivo da parte mia è quello di far rendere al massimo questo organico, che è di valore, ma tutto nuovo». Tra gli arrivi più interessanti i portieri Bertolani ed Errera, i difensori Guerrini e Sabaini, il centrocampista Visioli, oltre ad una vecchia conoscenza neroverde come Grigoli, che affiancherà in avanti l’esperto Pereira. Inoltre in Promozione avrà una chance anche l’eclettico Farfare, che mister Marmiroli ha voluto con sé dopo l’esperienza a Gonzaga. Questo il programma di amichevoli fissate dal Marmirolo, che come è noto si radunerà il prossimo 8 agosto. Il 13 agosto partitella in famiglia per il gruppo di mister Davide Marmiroli, il 18 amichevole con i cugini del Porto. Due giorni dopo sarà la volta della sfida con il Mozzecane, formazione di Promozione veneta, mentre il 24 test con il Garda di Luca Bozzini, altra formazione veronese, che partecipa all’Eccellenza veneta. Il nuovo Rullo, insomma, è pronto a partire, con tutta l’intenzione di non fermarsi soltanto ad una tranquilla salvezza. Il livello è alto, la concorrenza molto folta. Ma questa categoria è un bene che va preservato con impegno e tanta grinta.