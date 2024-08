Calcio 1a Categoria – La Medolese ha iniziato il cammino. Scutari: “Torneo duro, ma elettrizzante”

Medole Agli ordini del preparatore atletico Piazza (trainer Patrick Manzini è ancora in ferie per qualche giorno) ieri sera, con 24 ore di ritardo, causa il maltempo di mercoledì sera, è finalmente iniziata la preparazione della Medolese, una delle mantovane neopromosse in Prima categoria. «Finalmente è iniziata la stagione 2024/25 – dice il presidente della compagine in maglia viola, Scutari -, ho visto gli atleti motivati ma ovviamente attendiamo il responso del campo. Siamo al debutto in Prima e tutti i ragazzi sono elettrizzati e stimolati da questa prospettiva. E’ ovvio che dobbiamo farci trovare pronti. Questa volta saremo in corsa in un campionato che andrà ben oltre i confini provinciali. Una realtà tutta nuova per noi, ma sapremo adattarci in fretta. Riuscire a partire bene sarebbe molto positivo, anche se è risaputo che il vero torneo è quello di ritorno. Noi lo sappiamo bene, visto che in Seconda, con 34 punti nel 2024, abbiamo costruito il nostro salto di categoria, pur arrivato con un ripescaggio. Ora si lavora a testa bassa per prepararsi al meglio per un torneo competitivo».