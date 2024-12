Basket Serie A2 femminile – Il MantovAgricoltura torna a ruggire: espugnata Civitanova (52-59)

CIVITANOVA MARCHE (Mc) Il MantovAgricoltura torna a sorridere con una vittoria importante sul campo di Civitanova, imponendosi per 52-59 in una gara combattuta ma gestita con lucidità nei momenti decisivi. Questo successo consente alla squadra di coach Logallo di riscattare le ultime due sconfitte contro Trieste e Matelica, ritrovando morale e punti preziosi in classifica.

La cronaca: Primo quarto (8-15): San Giorgio parte fortissimo con un parziale di 0-9, grazie a Fusari e Dell’Olio. Civitanova reagisce con due triple, ma le mantovane chiudono il quarto con un margine di 7 punti.

Secondo quarto (22-25): Civitanova trova il pareggio sul 15-15, sfruttando un calo offensivo di Mantova. Un botta e risposta serrato caratterizza il periodo, ma capitan Llorente segna nel finale per portare le ospiti avanti all’intervallo.

Terzo quarto (36-42): Dopo la pausa lunga, Mantova mostra maggiore precisione al tiro e raggiunge un vantaggio di 12 punti. Civitanova, trascinata da Pelliccetti e Panufnik, riduce lo svantaggio a 6 lunghezze.

Ultimo quarto (52-59): Le padrone di casa provano a rientrare, ma Mantova risponde colpo su colpo, mantenendo il controllo. Fiorotto e Fusari, protagoniste con punti decisivi, sigillano la vittoria per le virgiliane.

Statistiche individuali: Fiorotto: 12 punti, fondamentale nei momenti cruciali.

12 punti, fondamentale nei momenti cruciali. Fusari: trascinatrice con canestri importanti nel finale.

trascinatrice con canestri importanti nel finale. Llorente: leadership e precisione nei momenti chiave. Prossimo impegno: L’ultimo appuntamento del 2024 vedrà il MantovAgricoltura affrontare l’Interlocks VelcoFin Vicenza sabato 14 dicembre alle ore 19:30 al PalaSguaitzer. Sarà un’occasione per chiudere l’anno con una vittoria davanti al pubblico di casa e consolidare la posizione in classifica.