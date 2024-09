Calcio Eccellenza – La “prima volta” del Mantova Women

Mantova Il Mantova Women vince e convince nella prima uscita casalinga contro le milanesi del Bresso. Il primo tempo termina a rete inviolate, ma nella ripresa prima Giove e poi Sara Savazzi consegnano i tre punti alle “Vipere”. E’ la prima vittoria della squadra femminile con la nuova denominazione.

La partita inizia con entrambe le squadre molto attente alla fase difensiva. A regnare sono l’equilibrio e gli scontri in mezzo al campo. Il primo tempo scorre senza grossi acuti, né da una parte né dall’altra. La prima frazione termina così in parità, ma il Mantova Women sembra dare la sensazione di poter fare male alle milanesi. Nella ripresa le padrone di casa iniziano ad affacciarsi con maggiore regolarità nella metà campo avversaria. Il Bresso non riesce più a prevalere fisicamente e le ragazze di mister Gemelli trovano sempre più spazi. Al 73’ Giove porta avanti meritatamente le compagne. Da qui, è pratiamente un dominio del Mantova Women e pochi minuti dopo Sara Savazzi raddoppia. Nel finale, il Bresso prova ad affacciarsi timidamente, ma senza creare alcun tipo di pericolo a Maffezzoli. Le Vipere portano a casa così i primi tre punti della stagione, al termine di una partita tutt’altro che scontata. Ma vinta con pieno merito.