Calcio Promozione – Poggese da sballo: Akinbinu e Martina schiantano l’Orsa

Poggio Rusco La Poggese dilaga nella prima in casa, con un rotondo 4-0. Due gol per tempo: doppietta di Akinbinu nella prima frazione e doppietta di Martina nella ripresa.

Pronti, via e i mantovani si procurano subito un tiro dal dischetto: a battere è Akinbinu, il quale dopo esserselo guadagnato, realizza nonostante l’intuizione del portiere. I padroni di casa continuano a spingere e al 13’ raddoppiano: sugli sviluppi di una rimessa laterale, la palla giunge a un ispiratissimo Akinbinu, il quale con un dribbling inebriante si libera degli avversari e insacca il raddoppio. Al 22’ prova a farsi vedere l’Orsa con un punizione dalla trequarti, ma la conclusione viene controllata da Modena. Pochi minuti dopo, l’estremo difensore mantovano salva letteralmente la Poggese su un tiro a colpo sicuro di Simoni. I ragazzi di Melara però non si spaventano e vanno vicini in due occasioni al 3-0, entrambe con Martina protagonista.

La seconda frazione inizia con i padroni di casa ancora a trazione offensiva, con un tiro di Akinbinu lesto a voler sfruttare un rinvio sbagliato di Belleri, ma il tiro finisce fuori di poco. Al 50’ i mantovani chiudono la partita: azione devastante di Martina, il quale ubriaca tutta la difesa avversaria e, davanti al portiere, non sbaglia. La Poggese vola sulle ali dell’entusiasmo e al 59’ segna la quarta rete con una bellissima azione corale: Lonighi imbuca Akinbinu, il quale si invola verso l’area e dal fondo serve una pallone perfetto per Martina, con quest’ultimo che deve “solo” piazzare la palla in rete. Nei minuti successivi si fa rivedere l’Orsa con un tiro di Archetti, ma la conclusione finisce alta. I mantovani sono chiaramente in controllo del match e al 71’ si rendono nuovamente pericolosi con Cenzato. Al 75’ un tiro-cross ospite prende una traiettoria beffarda, ma Modena non si fa sorprendere e con un colpo di reni respinge in corner. Nel finale, Akinbinu cerca la terza rete personale con la solita volata sulla fascia, ma sulla sua strada trova attento Belleri.

I ragazzi di mister Melara incassano così i primi tre punti, al termine di una partita dominata in lungo e in largo. Da sottolineare le prestazioni sugli scudi di Martina e Akinbinu, un incubo per i difensori dell’Orsa.

