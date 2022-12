Volley Serie B2 femminile – Terremoto Rivalta: si dimettono Verri e Manzoli, il nuovo coach è Baratella

RIVALTA SUL MINCIO Rivoluzione in casa Rivalta. Cristian Verri si è dimesso da coach della neopromossa Inox Meccanica, impegnata nel girone F della B2 e reduce da tre sconfitte di fila. Con Verri si è dimesso anche il vice Cristian Manzoli. Il nuovo allenatore sarà Gianni Baratella, esperto emiliano che torna così a guidare una formazione femminile di Serie B2 dopo due stagioni di stand by.

Baratella ha guidato l’allenamento di ieri sera potendo contare sulla collaborazione, in attesa che venga scelto il tecnico che rivestirà il ruolo di allenatore in seconda, di Cristian Manzoli. Quest’ultimo, che da un decennio è con Verri sulla panchina del team presieduto da Clara Savazzi, rimarrà comunque all’interno del club per collaborare con il settore giovanile come fa da tempo.

Il debutto di Baratella sarà sabato prossimo in casa con Arbor Interclays Reggio Emilia. Otto sono i punti sino ad ora conquistati dalle rivaltesi. «Per il bene della società, delle squadra e del sottoscritto – ha detto Verri – , ho preso martedì sera questa decisione dopo nove stagioni a Rivalta. Questo era il decimo anno, le soddisfazioni sono state tante, siamo passati dalla Seconda Divisione alla B2. Questo è lo sport, ho rassegnato le dimissioni per dare una scossa all’ambiente».

L’Inox, come detto, è reduce da tre sconfitte di fila: a Stradella con la Davis, in casa con Calanca San Giovanni in Persiceto, a Rivalta di Reggio Emilia con Fos Wimore Cvr.