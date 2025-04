San Giorgio Bigarello, ancora un furto ma stavolta i balordi trovano i carabinieri

SAN GIORGIO BIGARELLO – Continua senza sosta la scia di furti a San Giorgio Bigarello. Dopo piazza San Giorgio e piazza Silone, dove nei giorni scorsi sono stati messi a segno diversi colpi e con modalità particolarmente irruenti, l’altra notte è toccato anche a piazza Giotto. Intorno all’una e mezza i malviventi di turno hanno preso di mira l’Hair Cafè di Federica e Matteo. Una volta scardinata la porta d’ingresso del salone di bellezza mediante un piede di porco, hanno cominciato a rovistare dappertutto riempiendo due sacchi con prodotti per capelli e la cura personale, piastre e phon, probabilmente con lo scopo di rivenderli. Ma stavolta non hanno fatto i conti con i carabinieri che stavano pattugliando la zona e che li hanno arrestati in flagranza di reato mentre erano ancora all’interno del negozio con la refurtiva tra le mani. I due balordi sono cittadini georgiani con precedenti penali. E non è da escludere che possano centrare con i precedenti raid furtivi che avevano generato paura e apprensione tra commercianti e residenti della zona. (ma.vin)