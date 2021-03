Provincia, adottato l’aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione

MANTOVA Adottato dalla Provincia di Mantova l’aggiornamento del Piano triennale anticorruzione e trasparenza 2021-2023. Ora il documento è in consultazione da parte degli organi amministrativi, della struttura organizzativa e della comunità, per acquisire eventuali apporti integrativi.

La legge prevede, infatti, che le Amministrazioni Pubbliche si dotino di un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nel quale, in un’ottica di prevenzione dei fenomeni corruttivi ma anche di aspetti di più generale “cattiva amministrazione”, vengano individuate, sulla base di un’idonea mappatura, le attività (processi) a più elevato rischio e siano indicate, pianificate e monitorate nel tempo, idonee misure di prevenzione.

in una logica di programmazione e controllo, il Piano, di respiro triennale, è soggetto ad aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno (quest’anno, a causa dell’emergenza Covid i termini sono stati posticipati al 31 marzo), fermo restando che, in caso di eventi rilevanti ovvero di sostanziali modificazioni organizzative tali da incidere in maniera significativa sul rischio, è anche contemplata la possibilità di modificazioni in corso d’anno.

il piano diventerà esecutivo decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all’albo online (avvenuta il 29 marzo 2021)