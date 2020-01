Calcio Promozione – Asola, Chitò mette il Bienno nel mirino

ASOLA Attaccante di rango (un centinaio di gol segnati in carriera), una garanzia in queste categorie: Fabio Chitò domenica ha rimesso in carreggiata per l’Asola il derby con lo Sporting, terminato 2-2. I goitesi erano passati in vantaggio di due reti.

«Quella contro lo Sporting è la mia seconda doppietta stagionale: sono felice di essere stato decisivo per l’Asola. Quest’estate sono tornato per fare bene, ritrovando tanti vecchi amici. Ora dobbiamo risollevarci, partita dopo partita. La parte finale del girone di ritorno è stata veramente molto difficile: dobbiamo pensare seriamente ai tre punti perché la vittoria manca davvero da troppo tempo. Se non fosse stato per i tre punti nella gara di recupero con la Vighenzi, avremmo infilato un filotto di sconfitte, con alcuni pareggi, davvero impressionante. E’ tempo di tornare stabilmente al successo. A cominciare da domenica, quando ad Asola sarà ospite il Bienno, una squadra che occupa gli ultimi posti».

«Stiamo attraversando un periodo davvero poco fortunato: sul campo ma anche fuori, per via degli infortuni. Oltretutto nel 2020 siamo ancora a secco di successi. La squadra nel suo insieme c’è, perché posso dire di averne viste diverse peggiori della nostra. Ma qualcosa non torna: per sfortuna, certo, ma anche per la poca concretezza che dimostriamo a volte. Domenica ospiteremo una squadra, il Bienno, con la quale non possiamo lasciarci sfuggire i tre punti. Anche perché dobbiamo guardarci le spalle per via della classifica. Bisogna reagire il prima possibile, per non restare definitivamente invischiati nella lotta per non retrocedere». L’Asola è undicesimo a quota 21 punti, appena fuori dalla zona “a rischio”, mentre i camuni occupano il penultimo posto con 13 punti; 11 i gol fatti, 26 quelli subiti. L’andata terminò 2-1 per gli asolani.