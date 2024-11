Calcio Eccellenza – Pjetri: “Questo Castiglione non molla. La rete nel finale una gioia immensa”

CASTIGLIONE Domenica scorsa ha tolto le castagne dal fuoco al Castiglione con un gol allo scadere che ha evitato il ko con la Pradalunghese. Armando Pjetri, classe 2005, analizza così il match e la sua prestazione: «Sapevamo che era una partita difficile, contro una squadra molto fisica. Abbiamo creato qualche occasione ma siamo andati sotto. Quando il mister mi ha mandato a scaldare, sentivo che avrei segnato». Il pareggio è forse figlio di un calo di tensione dopo quattro vittorie? «No, tutti hanno dato il massimo. Potevamo anche non prendere gol, ma gli avversari hanno i loro meriti. Siamo stati bravi a reagire, segno di una squadra unita. Il pareggio è importante ma ci va stretto». Col gol, Armando ha scritto un nuovo capitolo nella sua storia coi mastini: «Ho fatto qui le giovanili. Dopo un paio di esperienze a Castel e a Cavriana, sono tornato e mi sono impegnato duramente, esordendo in prima squadra con Esposito. Il Casti è la mia famiglia. Penso sia bello che la società possa contare su un giovane del vivaio». Per questo conserva un bel ricordo dell’ex allenatore: «Avevamo un ottimo rapporto. Secondo me non aveva colpe, occorreva trovare un equilibrio. Ora con Volpi siamo riusciti nell’intento». Su queste basi, per il centrocampista, si può costruire un grande campionato: «Vedo tanta intensità da parte di tutti. Dobbiamo fare punti nelle prossime partite, ora che la classifica è corta». Domenica prossima la Valcalepio misurerà le ambizioni del Casti.