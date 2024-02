Calcio Eccellenza – Rigore al 93′: il Castiglione torna alla vittoria a Bedizzole (0-1)

BEDIZZOLE (Bs) Una vittoria che mancava ormai dal 14 gennaio, al rientro in campo dopo la sosta invernale. Da tanto il Castiglione, dunque, non riassaporava i tre punti. E’ servita una prova di grande temperamento, premiata da un rigore all’ultimo secondo, per riportare il sorriso (e la zona play off) in casa mastina. A Bedizzole classica partita spigolosa e giocata sul fisico, in un terreno dalle dimensioni ridotte. Al 4’ granata pericolosi con un tiro di Vernuccio da fuori area, terminato out di poco. Al 22’ primo squillo Casti: Filippo Lauricella da fuori area impegna severamente Piccinardi. I padroni di casa rispondono al 39’: conclusione di Pasini, devia in corner da Gentili. Nella ripresa al 49’ riparte forte il Castiglione: punizione di Filippo Lauricella, altra grande risposta di Piccinardi, 2’ dopo ancora pericolosi i mastini in ripartenza. Palla a Campagnari che, però, angola troppo il diagonale. Poi una lunga fase di batti e ribatti, che qualcuno in tribuna paragonerà ad una partita di padel. La gara si riaccende nel finale: all’84’ corner di Filippo Lauricella, mischia in area bresciana e Gentili non arriva per un soffio alla deviazione vincente. Subito dopo è la Bedizzolese ad andare vicina al vantaggio, con un colpo di testa di Bertoli, che scheggia la traversa. Ma all’ultimo assalto, break di Bianchetti, che serve Tosi con una palla a scavalcare. Quest’ultimo si libera del diretto avversario, mettendo in mezzo per Tomé, che porta via due uomini e lascia campo libero a Conti. Quest’ultimo viene steso in area mentre prova la conclusione al volo: rigore ineccepibile. Dal dischetto (93’) si presenta Filippo Lauricella: il pallone pesa come un macigno, ma il centrocampista spiazza Piccinardi e scaccia i fantasmi.

Esulta a fine gara il patron Andrea Laudini : «Abbiamo giocato con un piglio diverso rispetto alle gare precedenti, i ragazzi hanno dimostrato voglia e abnegazione su un campo difficile, gestendo bene la gara e restando sul pezzo. Buona anche la fase difensiva. Sono contento per il gol di Lauricella: segnare un rigore così pesante all’ultimo minuto non è mai facile. Ora guardiamo avanti».

RISULTATI 23ESIMA GIORNATA

Falco-Atletico Cortefranca 1-3

Pavonese-Carpenedolo 0-2

Bedizzolese-Castiglione 0-1

Orceana-Cazzagobornato 2-0

Rovato-Darfo Boario 0-1

Vertovese-Forza e Costanza 6-0

Juvenes Pradalungh.-Ospitaletto 1-1

Ciliverghe-Scanzorosciate 1-0

Castellana-Casazza 0-0