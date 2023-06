Cade e resta bloccato per 2 giorni: 80enne di San Benedetto salvato dai Vvff

SAN BENEDETTO – Brutta avventura per un anziano di San Benedetto che, dopo una caduta in casa, è rimasto per circa 2 giorni bloccato all’interno della stessa senza possibilità di chiedere aiuto. Il fatto è avvenuto in vicolo Filanda dove i vicini di casa dell’uomo, preoccupati dal fatto che erano più di 48 ore che l’anziano – 80 anni – non dava più sue notizie, hanno allertato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno sfondato la porta di casa trovando l’uomo a terra, contuso per la caduta, provato dalla terribile esperienza ma, fortunatamente, ancora vivo. L’anziano è stato portato d’urgenza all’ospedale di Mantova dove le sue condizioni sono monitorate dai medici del nosocomio cittadino.