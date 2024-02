Calcio Prima Categoria – Poggese, che grinta! Al 92′ e in 10 affonda la Rapid (2-1)

POGGIO RUSCO La Poggese strappa un successo sofferto, in pieno recupero, contro la tenace Rapid United. Tre punti importantissimi per i biancazzurri di Galantini, che rimangono in scia alle capolista Serenissima e Verolese. Nel primo tempo la Poggese recrimina per le decisioni arbitrali, reclamando per due falli di mano e una presunta irregolarità sul vantaggio degli ospiti. In apertura la Poggese prova subito a smuovere le acque, con Martina che si procura un paio di buone occasioni, ma non riesce a concretizzare. La Rapid però è micidiale in ripartenza e al 30’, su cross dalla destra Vincenzi finisce a terra, in area c’è Orlandi, che insacca il vantaggio. Forti proteste poggesi sull’episodio. Ci prova fino alla fine del primo tempo la Poggese a riequilibrare il punteggio, ma si va negli spogliatoi con il vantaggio ospite. Riparte forte la squadra di Galantini nel secondo tempo, con Martina: sponda in area per Minelli che di piatto pareggia i conti (47’). Sfruttando l’inerzia del pareggio, i locali assediano la metà campo ospite fino al 70’, quando, su calcio d’angolo, Matteo Bocchi cerca la rovesciata ma oltre alla palla colpisce al capo un difensore della Rapid: giallo ineccepibile ma è il secondo e quindi scatta l’espulsione. Poggese in 10. A questo punto la Rapid United ci prova, però la Poggese resiste e, anzi, ribatte colpo su colpo, fino al capolavoro di Martina al 92’ che, servito magistralmente da Balestrazzi, si invola in area e segna il gol vittoria ormai insperato. Per la Rapid, invece, l’ennesima buona prestazione non premiata dal risultato.

RISULTATI 21ESIMA GIORNATA

Porto-Bagnolese 2-0

Voluntas Montichiari-Governolese 1-0

Virtus Manerbio-Psg 3-0

Serenissima-Pavonese Cigolese 1-0

Poggese-Rapid United 2-1

Pralboino-Sporting Club 0-1

Gonzaga-Verolese 1-3

Leoncelli-Villimpentese 1-3