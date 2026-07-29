Calcio Eccellenza – Sporting Castellana muove i primi passi. Salvetti: “Trasformiamo l’entusiasmo in risultati”

GUIDIZZOLO Lo Sporting Castellana ha mosso i primi passi della propria storia. Il raduno di Guidizzolo ha aperto ufficialmente la stagione della società nata dalla fusione tra Sporting Club e Castellana, con la squadra affidata al nuovo tecnico Makris Petrozzi. «La salvezza resta il nostro obiettivo principale – spiega il vicepresidente Federico Salvetti -. Sarà un anno particolare, perché arriviamo da una fusione che ha richiesto moltissimi sforzi, sia dal punto di vista mentale sia per la quantità di lavoro affrontata. Siamo stati impegnati soprattutto nel riordinare la governance di un sistema molto ampio e complesso».

Una mole di adempimenti che ha inevitabilmente assorbito gran parte delle energie della dirigenza. «Per la prima volta ho seguito meno direttamente gli aspetti tecnici e la costruzione della squadra, perché eravamo completamente immersi nell’organizzazione societaria. La burocrazia è tanta e unire due realtà di queste dimensioni in tempi così ristretti non è stato semplice. Ho seguito in prima persona tutto questo percorso e posso dire che il lavoro affrontato è stato davvero importante». L’ambizione dello Sporting Castellana non riguarda soltanto la prima squadra, ma l’intero movimento giovanile. «Abbiamo la volontà di fare bene e alle spalle della prima squadra c’è un settore giovanile sul quale vogliamo continuare a investire. Era già la missione dello Sporting Club e deve diventare sempre più un serbatoio vero, non soltanto a parole, anche per la formazione maggiore. Stiamo dedicando molte energie a questo progetto». La nuova società potrà contare su cinque squadre giovanili impegnate nei campionati regionali. «Stiamo lavorando con grande impegno – prosegue Salvetti – mettendo a disposizione risorse umane ed economiche. Sotto questo punto di vista siamo già a buon punto, anche se dovremo trovare tutti gli equilibri necessari. È un meccanismo nuovo che deve ancora ingranare completamente, ma la strada intrapresa è quella giusta». Le prime risposte, intanto, sono state positive. «Vedo molto entusiasmo e la gente ha risposto bene. Considerando che siamo quasi alla fine di luglio, abbiamo già raggiunto tra il 75 e l’80 per cento delle adesioni previste. È un dato importante, che dimostra quanto interesse ci sia attorno a questa nuova realtà».

Anche le scelte tecniche seguono una linea precisa. «Abbiamo puntato su un allenatore giovane ed emergente. Per quanto riguarda la prima squadra, chi ha seguito direttamente il mercato ha scelto di confermare il blocco storico della Castellana, perché rappresenta una base affidabile dalla quale ripartire. Ora dobbiamo iniziare a correre, lavorare e trasformare tutto questo entusiasmo in risultati concreti». Definito il programma delle amichevoli precampionato: sabato 8 agosto prima uscita sul campo dell’Oppeano, tutti gli altri test si svolgeranno invece a Guidizzolo contro Governolese (giovedì 13), Pessina Cremonese (mercoledì 19) e Suzzara (sabato 22).