Calcio Eccellenza – Vigilati: “Il Castiglione è tornato. Con Volpi maggiore equilibrio”

CASTIGLIONE Domenica contro l’Orceana ha chiuso la saracinesca: arrivato in punta di piedi, Leonardo Vigilati, classe 2004, si è preso il posto tra i pali del Casti. L’estremo dei mastini, di scuola Cremonese, ha alle spalle esperienze a Desenzano, Soresina e Ciliverghe, dove ha giocato tutte le partite. «Quando il Casti mi ha chiamato, non ho avuto dubbi – dice il portiere, che si è subito trovato bene in rossoblù -. Mi sento parte del gruppo. Ho un ottimo rapporto con Cestana: siamo compaesani e abbiamo fatto insieme le giovanili. Con gli altri portieri c’è sana rivalità». L’età, del resto, non è mai stata un limite: «Molti giovani vivono la pressione con ansia. Per me non è così: mi motiva». Eppure il Castiglione, dopo una buona partenza, ha avuto un momento difficile: «L’inizio è stato altalenante. L’arrivo di Volpi ha portato l’effetto voluto. Io lavoro sempre con lo stesso allenatore dei portieri, che è molto in gamba. In generale, siamo una squadra nuova e dobbiamo trovare l’equilibrio. La società ha investito e si aspetta grandi risultati. Per fortuna, abbiamo riagganciato le prime e il campionato è lungo». L’Orceana è stato un banco di prova importante: «Non abbiamo espresso il gioco migliore. Nel primo tempo abbiamo difeso bene e abbiamo preso fiducia nel secondo. Da portiere vieni chiamato in causa poche volte durante una partita, ma devi essere pronto. Per questo, cerco ad aiutare i compagni affinché gli avversari non vadano nemmeno al tiro». Domenica difficile trasferta con la Pradalunghese: out Guagnetti e Pio Russo.