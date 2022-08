Calcio femminile – Casalmartino, Capelloni e Vallante i super colpi dal Lume. Conferme per Santin, Mari, Sissa e Squassabia

Casale Il Casalmartino mette a segno due colpi eccezionali, per rinforzare l’organico in vista del prossimo campionato di Eccellenza femminile, che potrebbe vedere le rossoverdi tra le outsider del torneo.

E’ stata portata felicemente a termine la doppia trattativa che ha riguardato due giocatrici del Lumezzane, fresco di ripescaggio in serie C. Arrivano l’esperta centrocampista Martina Vallante, con trascorsi anche a Mantova in passato, e la prolifica attaccante Mirella Capelloni, classe 1991 e bomber di razza. In Eccellenza lo scorso anno ha realizzato 14 reti. Un affare condotto direttamente dal patron Marzio Guernieri e dal socio e team manager Davide Mari, soddisfatti per aver portato a casa due acquisti di grande rilevanza.

«Si tratta di due colpi da novanta – conferma il diesse Michele Balasini – abbiamo strappato alla concorrenza due atlete di grande livello, che potranno darci una mano importante in una categoria superiore, che inizieremo a conoscere da quest’anno». Il mercato delle rossoverdi non è finito qui, visto che potrebbero arrivare altri innesti in avanti. Nel frattempo si procede anche con le conferme: resteranno al Casalmartino altre quattro protagoniste del trionfale torneo dell’anno scorso: il capitano Sofia Mari, Debora Santin, Annica Squassabia e Arianna Sissa.