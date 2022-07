Calcio femminile – Casalmartino, grandi manovre per l’Eccellenza: colpo Cella e quattro conferme

Casale Continua a regalare colpi e importanti novità il mercato del Casalmartino, con il diesse Michele Balasini attivissimo nelle trattative: dall’Atletico Dor arriva la bresciana classe 2004 Marta Cella, difensore. Quattro le confermate dalla società rossoverde di patron Marzio Guernieri. Dopo aver vinto il torneo di Promozione lo scorso anno, rimarranno con il gruppo Carol Savazzi, Beatrice Marchi e Sara Savazzi (in foto) oltre ad Aurora Mantovani. Marchi sarà anche collaboratrice tecnica del mister. Soddisfatto il diesse: «Abbiamo confermato ragazze importanti per il nostro progetto e aggiunto una ragazza come Cella, che potrà sicuramente darci una mano. E’ ancora molto giovane, ma ha già maturato delle esperienze importanti. Il nostro mercato, comunque, non è finito qui, e arricchiremo ulteriormente la rosa da consegnare a mister Maurizio Arvani in vista del prossimo campionato di Eccellenza femminile». La sfida è lanciata: il Casalmartino vuole fare bene anche in categoria superiore.