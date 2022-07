GOITO I vigili del fuoco sono intervenuti intorni alle 7 di oggi nel supermercato Famila di Goito per un incendio al forno dei polli arrosto. In fase di accertamento le cause del rogo che è stato domato nell’arco di un’ora circa. A seguire son o intervenuti sul posto i tecnici di Ats per verificare quali generi alimentari abbiano subito danni da essere esclusi dalla vendita per la salvaguardia dei consumatori.