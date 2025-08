Calcio femminile – Mantova Women, un colpo da Serie A: presa Silvia Vivirito

Roncoferraro Un altro colpo sensazionale del Mantova Women, che quest’anno più che mai sembra decisa a dare l’assalto al campionato di Eccellenza. La società di patron Marzio Guernieri ha ingaggiato Silvia Vivirito, 34enne difensore e centrocampista con una lunghissima esperienza nelle massime categorie nazionali. Mantovana doc, arriva per la prima volta in un team senior della nostra provincia, dopo aver militato con Bardolino, Verona, Mozzecane, Venezia, Napoli, Sudtirol, Luserna, Pink Sport, Como, Cesena, Cortefranca e Lazio tra Serie A e Serie B. Col Bardolino ha fatto parte anche della rosa che ha vinto lo scudetto nel 2007/08. Nel palmares vittorie nei campionati di B col Sudtirol e di A2 col Napoli. Ora, dopo uno stop per infortunio, la nuova sfida tutta virgiliana. Grande soddisfazione da parte del ds Marco Messina: «Sono davvero orgoglioso di poter accogliere Silvia. Parliamo di una giocatrice dalla grande esperienza: calcistica, ma anche umana. È una vera mantovana che, a soli diciott’anni, ha lasciato casa per inseguire il sogno del calcio e che, dopo sedici anni, torna da donna matura e determinata. Ha sposato con entusiasmo il nostro progetto e ci aiuterà a crescere, a raggiungere i nostri obiettivi e a far conoscere e sviluppare il movimento femminile mantovano». Parole cariche di emozione anche quelle della diretta interessata. «Sono nata a Mantova, ho studiato qui e qui ho mosso i miei primi passi nel calcio – racconta Vivirito –. Da bambina giocavo con i maschi ed ero capitano della San Lazzaro; sognavo di arrivare in Serie A e, per riuscirci, ho dovuto partire molto presto, lasciando tutto e tutti. Il calcio femminile a Mantova ha sempre fatto fatica ad affermarsi e mi auguro che questa società possa riuscirci, anche grazie al mio contributo. Quando mi ha chiamato il ds, ho pensato che fosse un segno del destino: mi cercava già quando stavo bene e ha continuato a farlo anche dopo il brutto infortunio. Questo, per me, vale tantissimo. Oggi torno a casa con orgoglio ed emozione, ringraziando il presidente, il direttore e tutto il Mantova Women per la fiducia». «Silvia è un acquisto importante – conclude mister Gemelli -. Porta con sé qualità ed esperienza maturate sui campi di Serie A e B, e sono sicuro che potrà darci una grossa mano per raggiungere i nostri obiettivi. Ringrazio il ds, che ha lavorato per accontentarmi in tutto. La rosa è stata ampliata e, soprattutto, si è cercato di alzare il livello. Sono arrivate ragazze con esperienze in categorie superiori, per creare il giusto mix con le più giovani. E’ stato fatto un ottimo lavoro».