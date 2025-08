Il MantovaFilm Fest diventa maggiorenne

Il MantovaFilmFest compie diciotto anni e diventa maggiorenne. La rassegna cinematografica, a partire da martedì 19 agosto, fino a domenica 24 agosto, intratterrà il pubblico con una trentina di proiezioni in programma nella sede storica del Cinema Mignon in via Benzoni e, una novità, nel cortile del Museo Diocesano in piazza Virgiliana.

La locandina degli appuntamenti è stata presentata ieri nella sala Consiliare del Palazzo Municipale dal vicesindaco di Mantova Giovanni Buvoli, dalla responsabile del settore Cultura della Provincia Moira Sbravati e dal direttore artistico del MantovaFilmFest 2025 Paolo Cenzato che ha annunciato la presenza di numerosi ospiti, tra i quali i registi Gianluca e Massimiliano De Serio, Valerio Ferrara, Lorenzo Pullega, Sara Fgaier e altri.

Saranno cinque le sezioni: Concorso opere prime italiane, Opere prime internazionali, Filmdoc, Retrospettiva ed Eventi speciali. Il Concorso opere prime italiane si contenderanno il Lauro di Virgilio, il premio assegnato al film più votato dal pubblico.

La Retrospettiva è dedicata Valerio Zurlini. Il regista ha dato lo spunto agli organizzatori di scegliere l’immagine del manifesto con la foto di Alain Delon, tratto da un fotogramma del film “La prima notte di quiete”.

Da segnalare gli eventi speciali. Ieri sera al Mignon l’anteprima di preapertura con il film rarissimo “La Febbre dell’oro” di Charlie Chaplin (Usa) nella prima edizione muta del 1925. Il 19 agosto alle 21,15 nell’area estiva del Mignon c’è spazio per la denuncia del dramma in Medio Oriente: ”Tutto ciò che resta di te” della regista palestinese – statunitense Cherien Dabis.

L’abbonamento al Festival costa 40 euro. Tutte le informazioni sul sito www.mantovafilmfestival.com