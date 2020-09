Canottieri Mincio: Inga Afonina nuova allenatrice dei tuffi. Il presidente Fic Abbagnale in visita

MANTOVA Novità in casa Canottieri Mincio. Martedì prossimo alle ore 11, nella sede del club di Cittadella, si svolgerà la presentazione della nuova allenatrice dei tuffi Inga Afonina, ex olimpionica a Barcellona e campionessa di fama mondiale negli anni ’90.

Il giorno dopo, mercoledì 30, alle ore 16.30, sempre nella sede della Canottieri Mincio, vi sarà la visita del presidente della Fic Giuseppe Abbagnale. Sarà l’occasione anche per parlare delle novità del settore remiero che la Società Canottieri ha intenzione di organizzare nel 2021.