Festival dell’Astronomia, tre giorni di eventi a Castellaro Lagusello

Castellaro Lagusello (Monzambano) Avrà inizio domani e proseguirà fino a domenica, nella magnifica cornice di Castellaro Lagusello, la seconda edizione del festival di Astronomia dal titolo “l’universo attraente” che vedrà strade, piazze e giardini del borgo ospitare mostre, laboratori, conferenze e spettacoli per avvicinare grandi e piccini alle bellezze astronomiche e scientifiche del panorama celeste. Il tema scelto per questa nuova edizione sarà la gravità, l’unica forza – come spiegano i ricercatori coinvolti nell’iniziativa – che riesce ad attraversare tutte le dimensioni, compreso il tempo. Al fine di raccontare la gravità, i ricercatori dell’Istituto nazionale di Astrofisica, insieme all’amministrazione comunale di Monzambano hanno realizzato un ricco programma di eventi che trasformerà, per l’intero weekend, l’incantevole borgata in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. «Si tratta di un evento importante che lo scorso anno ha avuto un grande successo – ha affermato il sindaco di Monzambano, Giorgio Cappa e pertanto in questa seconda edizione lo riproponiamo con numerose novità. Al festival non parteciperà solo l’Istituto di Astrofisica, ma anche tante scuole appartenenti alla provincia di Mantova, Brescia e Verona. La rassegna è indirizzata a famiglie, adulti e piccini. Ringraziamo di cuore non solo chi ha organizzato i prossimi tre giorni, ma anche tutti gli sponsor che hanno donato il loro contributo».

A presentare l’evento che animerà uno dei borghi più belli d’Italia i tre ricercatori dell’Istituto nazionale di Astrofisica, Anita Zanella, Federico di Giacomo e Rachele Toniolo insieme alla responsabile nazionale dell’Istituto di Astrofisica Caterina Boccato «Ci saranno laboratori, conferenze di divulgazione in cui gli astrofisici parleranno del proprio lavoro ed in particolar modo -illustra la dottoressa e ricercatrice Anita Zanella – spiegheranno cosa significa fare ricerca scientifica. Ci saranno la proiezione di cortometraggi muti a sfondo astronomico accompagnati da musica dal vivo, osservazioni al telescopio ed attività per grandi e piccoli. Il programma dettagliato del festiva può comunque essere consultato sul sito ufficiale dell’iniziativa, dove rimangono disponibili le prenotazione agli eventi, tutti gratuiti, che si terranno in queste tre giornate». Durante la presentazione è intervenuto anche il presidente della Provincia Carlo Bottani che si è complimentato con gli organizzatori del festival, promettendo la sua presenza ad uno dei tanti appuntamenti predisposti. (c.f.)

Domani

Ore 18: apertura e inaugurazione del Festival di Astronomia

Ore 20: CineSpazio. Proiezione di cinegiornali con la Fondazione Cineteca di Bologna

Ore 21: Margherita Hack: La signora che abitava nell’Universo. Conferenza con Francesca Matteucci e Paolo Molaro, modera Caterina Boccato. Illustrazioni di Dario Moretti.

Dalle 21:30 alle 24: osservazione del cielo a cura del Circolo Astrofili Veronesi

Sabato

Dalle 15 alle 19: laboratori per bambini e ragazzi. I laboratori si svolgeranno ogni ora a partire dalle 15 fino alle 19.

Dalle 16:30 e alle 18:30: visita guidata alla mostra “Da zero a infinito”.

Ore 17: visita al parco del Mincio.

Dalle 15 alle 19:30: osservazione del sole a cura del Circolo Astrofili Veronesi.

Dalle 15:30 alle 19:30: ex-Centrum Circus: Spettacoli di arti circensi.

Ore 17: animazione spaziale, laboratorio di stop-motion con la Cineteca di Bologna.

Ore 20: cinema antigravitazionale. Film muti con la Fondazione Cineteca di Bologna. Accompagna il musicista Thomas Sinigaglia

Ore 21: centomila miliardi di pianeti e Giovanni, telegrafista, si sente solo. Conferenza a cura di Stefano Sandrelli.

Dalle 21:30 alle 24: osservazione del cielo a cura del Circolo Astrofili Veronesi.

Domenica

Ore 03:30: osservazione dei pianeti del Sistema Solare e del sorgere del Sole. A seguire visita al parco del Mincio. Osservazioni a cura del Circolo Astrofili Veronesi. Accompagnamento musicale di Piotr Cwojdzinski. Passeggiata archeologica di Alberto Crosato.

Ore 11: visita al parco del Mincio

Dalle 15 alle 19: laboratori per bambini e ragazzi. I laboratori si svolgeranno ogni ora a partire dalle 15 fino alle 19.

Dalle 15 alle 19:30: osservazione del sole a cura del Circolo Astrofili Veronesi.

Alle 16:30 e alle 18:30: visita guidata alla mostra “Da zero a infinito”

Ore 17: visita al parco del Mincio.

Dalle 15:30 alle 19:30: Ex-Centrum Circus: Spettacoli di arti circensi

Ore 20:30: materia Oscura o una Nuova Teoria della Gravità? Conferenza a cura di Federico Lelli